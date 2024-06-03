快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

攸關澳幣走勢！澳洲央行仍有升息風險 都怪通膨太頑固

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行被認為是除日本外，唯一仍面臨升息風險的主要已開發國家央行。路透
澳洲央行被認為是除日本外，唯一仍面臨升息風險的主要已開發國家央行。路透

根據貨幣市場的走勢，若澳洲通膨率沒有放緩，澳洲央行今年可能別無選擇，只能恢復升息，在全球多數央行緊縮周期幾乎要結束之際，成為可能還面臨升息風險的少數央行之一。

除了直到今年才開始升息的日本外，澳洲是唯一貨幣市場預期還可能升息的已開發經濟體，理由包括澳洲當前的4.35%現金利率比其他已開發經濟體還要低，而且通膨比澳洲央行先前預測的更為頑固。

加拿大皇家銀行（RBC）駐澳洲首席經濟學家王素玲（Su-Lin Ong，音譯）表示：「澳洲央行對於通膨數據任何的上升意外情況都是不能容忍的」，如果第2季數據證實通膨減緩的趨勢已經停滯，那麼澳洲央行「會被迫升息，自始自終都是不情願地」。

澳洲第1季通膨數據比預期更熱，加速至年增3.6%。隔夜指數交換合約的交易價格顯示，澳洲央行在8月6日會議升息的機率達20%，而澳洲的第2季通膨數字將在7月31日出爐。至於降息則要等到2025年9月。

澳洲央行副總裁豪瑟（Andrew Hauser）向澳洲金融評論報表示，要讓物價降溫的壓力成為澳洲央行「頭號且主要的挑戰」。央行目標將通膨率降至2%至3%。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家上月將澳洲央行首度降息的預測時間從2024年延後至2025年，警告說，僅僅一份不佳的通膨報告，促使「修正我們的預測，納入一些額外的緊縮」。

如果再出現一份強勁的單季物價報告，將讓澳洲央行更加擔憂。澳洲央行已在5月會議恢復討論升息，同時表示不排除任何可能性。此時，正值澳洲整體經濟減緩、失業率上升且消費者支出疲軟。

澳洲央行已連續六個月維持利率政策不變，並且依然遵守仰賴數據的模式，根據央行的預測，澳洲通膨率要到明年才會回到目標水準。澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）已表明，願意維持耐心，她尋求在不扼殺經濟成長的情況下減緩通膨。

這也是為何多數經濟學家和市場仍預期澳洲央行將把利率維持在高檔更久，而非再度升息。央行本身已送出強烈訊號，表明要進一步緊縮政策的門檻很高，此前央行在2022年5月至2023年11月間升息13次，將借貸成本拉高至12年高點。

澳洲央行預定在6月18日舉行下一次會議，預料不會調整政策。在會議登場前，決策官員有機會評估其他數據，包括第1季GDP和新一輪就業市場數據。

澳洲 通膨

延伸閱讀

兩大經濟學家：央行利率估不動 台幣偏弱勢

期貨商論壇／黃金期 展望向上

央行13日將召開理監事會 兩大首席經濟學家解析Q3利匯率走勢

香會上與董軍會談 澳洲防長：對中國仍有安全擔憂

相關新聞

華郵總編輯請辭 將設第3編輯部強化社群媒體

華盛頓郵報宣布，布茲比（Sally Buzbee）辭去主編一職，由華爾街日報前主編莫瑞（Matt Murray）暫代職務...

利差交易比AI投資熱還猛 台幣可能再貶 下探33元關卡

由於利差交易壓倒外資買超台股的力道，台幣很可能繼續走貶，再向八年來谷底叩關。

蘋果下周WWDC推新硬體產品？彭博最新預測：可能等不到

一份新的報導再次押注蘋果公司在6月10日登場的全球開發者大會（WWDC）上，不太可能發表新的硬體產品，推翻了有關蘋果會更...

企業逐人才而居 在歐展開爭奪戰！推升AI 從業者薪資

歐洲企業及投資社群Tech Tour 指出，歐洲近2 年在人工智慧(Artificial Intelligence, AI) 領域處於領先地位，尤其在西歐國家如英、法、德等國，AI 新創公司如雨後春筍般在歐洲紛紛成立。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五（31日）在5月最後一個交易日收漲，逢低買盤拉抬大盤在收盤前半小時反彈。本周五公布5月就業報告公布之前，上月大...

布蘭特油價跌 快失守80美元 OPEC+年底有意縮減減產量

國際油價今天盤中延續上周跌勢，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）制定計畫，會在年底縮減減產量，讓一些油產回到市場，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。