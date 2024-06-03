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從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國入侵市場

中央社／ 台北3日電

義大利政府甫動用「黃金權力」，迫使中資降低對義大利輪胎倍耐力（Pirelli）影響力。近日又有40櫃中國番茄醬新疆運抵南義港口，激起農民搭小船出海抗議，拒絕剝削勞工的低價商品入侵義大利。

儘管義大利政府去年底決定退出中國「一帶一路」倡議，但義大利許多關鍵基礎產業仍在設法「去中國化」，中國低價農產品入侵義大利市場引起的反彈，甚至比先前更激烈。

5月30日，「中國絲路基金」（ China's Silk RoadFund）出售9%的義大利倍耐力輪胎持股權，多家義大利媒體以「Less China」（減少中國）為主題，大幅報導此一消息。

中國官方企業「中化集團」是倍耐力輪胎最大股東，持有約37%股份。義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）去年裁示，倍耐力「智慧輪胎」可使用晶片收集數據，是具戰略意義的科技資產；因此義大利政府動用特有的「黃金權力」，禁止中化集團參與倍耐力的經營管理策略。

多家義大利商業媒體認為，「中國絲路基金」撤資後，將進一步削弱中化集團在倍耐力的影響力，義大利政府去年以黃金權力介入，扭轉了倍耐力輪胎的命運，隨著中資可望逐漸退出，倍耐力可能轉向更注重歐洲市場，而非中國市場。

不過，義大利輪胎龍頭企業的「去中國化」工程尚未完成，義大利人最引以為傲的番茄醬，近日又遭到中國低價商品傾銷威脅。

5月31日，義大利媒體披露，40貨櫃中國番茄醬經過一萬公里的陸海運輸，浩浩蕩蕩從新疆抵達南義的薩勒諾（Salerno）港口。義大利農牧協會（Coldiretti）的數十名農民搭小船出海抗議，認為這些番茄醬是中國政府強迫新疆維吾爾人勞動的產出，義大利人餐桌上不該充斥「剝削人權」、「不公平貿易」的產品。

義大利農牧協會指出，義大利去年共計進口了8500萬公斤的中國番茄醬，其中90%的中國番茄醬都是在新疆生產，涉及強迫維吾爾人勞動爭議，總部位於美國華府的「維吾爾人權計畫」（UHRP）上個月也曾致函義大利政府，對這批新疆農產品進入義大利市場表達疑慮。

新疆 番茄醬 義大利

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