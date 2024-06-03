華郵主編請辭 將設第3編輯部強化社群媒體

2023年， 日本漫畫《我推的孩子》（推しの子）改編的電視動畫播映，在日本掀起一股討論偶像的風潮。動畫內容對於日本演藝圈的現實面、偶像經濟的影響力，以及歌迷與偶像之間的互動，做了詳盡的描述。

2024-06-03 06:33