華郵主編請辭 將設第3編輯部強化社群媒體
華盛頓郵報宣布，布茲比（Sally Buzbee）辭去主編一職，由華爾街日報前主編莫瑞（Matt Murray）暫代職務至11月，並由每日電訊報副主編溫內特（Robert Winnett）接任。
布茲比自2021年起出任華郵主編，期間帶領編輯部挺過新冠疫情，並且拓展報導業務範圍，包含氣候和健康養生。編輯部在布茲比的領導下屢獲殊榮，例如，今年拿下普立茲獎最佳國內報導獎。
接下來，莫瑞將暫代職務至11月美國總統大選結束，並由溫內特接棒，負責政治、調查、產業、科技、運動與專題等核心報導領域。
另外，華郵宣布將增設第3編輯部，將以服務和社群媒體新聞為主，專門為希望以不同於傳統消費方式的受眾服務。
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