本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五（31日）在5月最後一個交易日收漲，逢低買盤拉抬大盤在收盤前半小時反彈。本周五公布5月就業報告公布之前，上月大漲近三成的輝達（NVIDIA）如何表現，可能是左右美股入夏走向的最大關鍵，也攸關半導體股後續表現。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

道瓊漲574點多頭振奮 三大指數5月全面走高

在尾盤拉抬下，道瓊工業指數大漲574點，標普500指數漲0.8%，那斯達克指數跌幅收斂不到0.1%，連三日下跌。5月下來，美股三大指數全面走高，道瓊漲2.3%，標普和那指各漲4.8%和6.9%。

費城半導體指數也連跌三天，上周五跌近1%；台積電ADR跌1.3%，連跌四天，較台北交易溢價仍高達19.5%，周線下跌5.6%，5月大漲近10%後，與其他科技股一起回檔。美國公債殖利率上周五下跌，10年期公債殖利率收在4.512%。

美股上周五開高走低，尾盤又收復失地。美國核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%，符合通膨降溫的市場預期，投資人視此為有利Fed偏鴿的利多消息；不過，芝加哥商業景氣指標深陷萎縮、降至四年來谷底的影響，拖累美股轉跌。「科技七雄」一度全面下挫，美股尾盤拉抬後，特斯拉、輝達和亞馬遜仍收黑。

耐人尋味的是，原本和標普500指數連動性極高的輝達，近來並未同步拉抬大盤走高。巴隆周刊分析，換個角度來看，如果標普500指數第三大成分股輝達後繼無力，美股表現可能更加難看。輝達一旦下跌，勢必拖累大盤下跌，其他晶片股也將遭殃。

黃仁勳發表接續 Blackwell的AI平台 Rubin

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天在台北電腦展前一天宣布每一年都將升級AI加速器，除為明年發表 Blackwell Ultra晶片外，也宣布將為2026年開發 Rubin的下一代平台。

黃仁勳預告，未來 Rubin 的AI平台將搭配SK海力士所生產最新的高頻寬記憶體HBM4。

輝達也發表安謀（Arm）架構的新中央處理器Vera，黃仁勳顯然有意以自己的AI晶片為中心來重塑伺服器市場。輝達也發表新的RTX AI服務電腦架構，供惠普、戴爾等廠商採用。

石油國組織與夥伴國（OPEC+）昨天決議將現行整體性減產措施的效期延長到2024年底，但2025年減產量將逐步縮小。

不過，國際原價周一開盤繼續下跌。布蘭特原油上個月已跌了7%。

OPEC+代表指出，基於全球石油需求成長偏低，利率居高，以及美國增產，因此OPEC+決定延長減產措施。

依據現行減產措施，OPEC+整體日產量比2022年底時減少200萬桶，加上第一輪自願性減產每日166萬桶，以及第二輪自願性減產每日220萬桶，總計減產586萬桶，有效期間從今年6月底延長到今年底。

印度莫迪贏面大股匯債看多 Nifty 50指數有望創新高

在出口民調顯示總理莫迪的印度人民黨（BJP）將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利後，印度股、匯及債市可望掃除不確定性籠罩的陰霾，喜迎執政黨大勝行情。

多項出口民調顯示，BJP領導的聯盟將在下議院全部543席中拿下353至401席次，不僅多於2019年的352席，也遠高於過半所需的272席。在4日公布計票結果後，自2014年以來掌權迄今的莫迪，可望續任總理五年。

這些民調預測可能使對近來股市波動感到惴惴不安的投資人吃了顆定心丸，因為他們擔心，投票率低且有好幾個邦的選情激烈，可能使BJP的席次遠不及莫迪設定的雄心勃勃目標400席。

大陸國防部長嗆：共軍對付台獨武裝就像甕中捉鱉

大陸國防部長董軍昨天在香格里拉對話發表主題演講時指出，共軍將以及時堅決有力的作為遏止台獨。他隨後在回答媒體提問時再嗆，陸方對待台獨武裝就像甕中捉鱉。

央視新聞報導，董軍表示，台灣問題是中國的核心利益的核心問題。賴清德520就職宣誓，赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，這一以貫之地代表以民進黨為首的台獨勢力長期在搞分裂中國的行動。