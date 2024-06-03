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布蘭特油價跌 快失守80美元 OPEC+年底有意縮減減產量

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OPEC+將在第3季延續現有的減產措施，並且在接下來的12個月逐步撤出減產。路透
OPEC+將在第3季延續現有的減產措施，並且在接下來的12個月逐步撤出減產。路透

國際油價今天盤中延續上周跌勢，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）制定計畫，會在年底縮減減產量，讓一些油產回到市場，這使得油價承受壓力。

布蘭特原油8月期貨在上周連跌三天後，在台灣時間3日清晨約6時30分左右，下跌0.36%至每桶80.82美元；西德州中級原油7月期貨跌至每桶77美元之下，跌幅0.3%，報每桶76.77美元。

根據OPEC+ 2日會議後沙烏地阿拉伯能源部長發表的聲明，第3季延續現有的減產措施，並且在接下來的12個月逐步撤出減產。

交易人士和分析師原先普遍預期OPEC+延長減產，以便抵銷盟國以外幾個產油國產量增加的情勢，並且因應脆弱的需求展望，一些預測認為減產措施會延續至今年年底。

國際油價上個月收跌，主要擔心中國大陸的需求展望欠佳，以及OPEC+以外產油國的原油供應增加。這層導致布蘭特原油期貨上周曾短暫陷入看跌價差結構，而貨幣基金經理人也一直在削減看漲油價的押注。

OPEC 油價

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