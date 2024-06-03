OPEC 延長減產到2024年底

路透報導，為了支撐國際油價，石油國組織與夥伴國（OPEC+）2日決議將現行整體性減產措施的效期延長到2024年底，但2025年減產量將逐步縮小。

OPEC+代表指出，基於全球石油需求成長偏低，利率居高，以及美國增產，因此OPEC+決定延長減產措施。

依據現行減產措施，OPEC+整體日產量比2022年底時減少200萬桶，加上第一輪自願性減產每日166萬桶，以及第二輪自願性減產每日220萬桶，總計減產586萬桶，有效期間從今年6月底延長到今年底；從今年10月起，第二輪自願減產量將逐步縮小，而阿拉伯聯合大公國明年日產量的配額將增加60萬桶，從現有的290萬桶增至350萬桶。

過去一周來由於市場預期OPEC+將延長減產效期，加上中東緊張升高，使兩大主要指標油價收復一些失土，但動能並未明顯增強。

目前布蘭特原油期貨約每桶83美元，比4月高點91.17美元回檔不少，美國西德州油價則在每桶79美元附近。油市擔憂中國大陸石油需求成長減緩，致使油價備受壓抑。目前油價仍低於許多OPEC+成員國為平衡預算所需要的水位，例如沙國需要油價達到100美元才足以支持經濟改革計畫，因而促使OPEC+持續減產以平衡供需。

與會代表指出，沙國擔心華爾街交易商放空原油期貨，導致油價下跌。目前西德州12個月原油期貨的價格為每桶73美元，比今年7月期貨低約5%。

OPEC最新報告指出，這次延長減產效期之後，可能使全球油市出現供給短缺，推升油價；預估明年全球對OPEC+的原油日需求量將增加80萬桶。

OPEC+也推遲了獨立評估成員國產能的時間，從今年6月延到2025年11月。這些數字將作為評估2026年產油水準的依據。下次將在今年12月1日舉行第38屆的OPEC+部長級會議。