商用地產放貸 面臨「綠色」考驗

全球一些大型銀行對商用不動產（CRE）提供貸款時，正面臨新考驗，必須確保相關建物排碳量符合標準，並因應新綠色法規要求建物翻新所需的融資成本。

彭博資訊報導，歐盟最近通過新版「建築能源績效指令（EPBD）」，促使一些大型銀行開始做出因應。

例如，法國巴黎銀行目前設定的目標是到2030年期間，將所有CRE貸款的建物排碳密集度降低多達41%；BNP表示，現有CRE建物必須「大幅加速更新」，這將影響BNP對CRE提供貸款及承銷這類公司債的意願。

英國巴克萊銀行、荷蘭ING與英國國民西敏集團也紛紛採取或研擬類似措施。

儘管歐盟推出的EPBD可能在幾年內才會完全落實，但一些建物顯然將變成無法出售或出租的閒置資產。歐盟估計，85%的建物是在2000年之前興建，其中75%皆屬「能源績效不佳」。

歐盟估計，區內CRE建物的能源消耗量超過40%，所衍生的環保風險令銀行業無法忽視。

銀行業發現自己坐擁一些翻新成本太高的CRE貸款，可能無法轉售給私人市場以降低本身的風險。

一些銀行開始將CRE貸款證券化，以遮掩減碳所需的新增資金成本，試圖轉移風險。