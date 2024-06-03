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學者：印度官方高估GDP成長

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

印度上年度（今年3月底止）經濟成長率超過8%，是所有主要經濟體中成長最快；但經濟學家表示，印度經濟成長率可能被高估達2個百分點左右。

道瓊社報導，經濟學者指出，印度計算國內生產毛額（GDP）的方式，可能高估經濟成長力道，其中一部分是因為低估了規模龐大的非正式經濟體系表現疲軟。另外還有其他指標，諸如私人消費與投資等，都是弱項。儘管政府調降企業稅，但企業界支出顯然未對經濟擴張做出明顯貢獻。

私人消費是對印度GDP成長率貢獻最大的項目，上年度僅成長4%，仍比疫情之前的成長速度緩慢；經濟學者並表示，如果政府並未繼續實施疫情發生以來的龐大食品補貼計畫，實際消費可能更弱。

印度大型企業與印度正式經濟體系之中的勞工普遍表現良好，但大部分民眾都屬於非正式經濟體系或農業，而其中許多人都失去工作。去年官方公布失業率約3%，但學者追蹤數據後，發現上年度失業率達8%。

印度 成長率

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