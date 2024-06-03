標普500權重 晶片類股最高

數據顯示，在標普500指數11大類股中，晶片股已超越軟體股，成為該指數權重最高的類股，反映市場對半導體產業能在人工智慧（AI）領域獲利的樂觀情緒，以及對軟體產業預算壓力的顧慮。

標普500指數晶片類股5月28日占該指數總市值比重為11%，不僅創下新高，也由2014年初的2%大幅增加。投顧機構Strategas策略師宋恩說，在此同時，標普500前五大類股加總的市值比重為27%，是有紀錄的44年來最高。

瑞穗銀行分析師克萊恩表示，在軟體類股方面，「可投資度則是低到不能再低了」，且在好轉之前，可能還會再惡化。

軟體類股如今逐漸失寵的最佳的例證，是雲端軟體公司Salesforce上周的表現，該公司上周發布第1季財報並下修全年財測後，拖累股價暴跌20%。iShares科技軟體類股ETF上周也經歷了2022年11月以來的最大周線跌幅。

根據道瓊市場數據的資料，iShares科技軟體類股ETF今年來下跌4%，過去12個月上漲19%，遠不如標普500指數今年來11%和過去12個月26%的漲幅。

晶片股方面，費半指數今年來大漲23%，過去12個月更躍增48%，主要由輝達勢如破竹的漲勢帶動，進一步燃起市場對其他AI相關企業的投資熱度。

克萊恩指出，軟體公司也正熱切談論AI，但並未將此趨勢轉換成足以延續該類股動能的新需求或成長。