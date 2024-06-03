印度莫迪贏面大 股匯債看多

在出口民調顯示總理莫迪的印度人民黨（BJP）將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利後，印度股、匯及債市可望掃除不確定性籠罩的陰霾，喜迎執政黨大勝行情。

多項出口民調顯示，BJP領導的聯盟將在下議院全部543席中拿下353至401席次，不僅多於2019年的352席，也遠高於過半所需的272席。在4日公布計票結果後，自2014年以來掌權迄今的莫迪，可望續任總理五年。

這些民調預測可能使對近來股市波動感到惴惴不安的投資人吃了顆定心丸，因為他們擔心，投票率低且有好幾個邦的選情激烈，可能使BJP的席次遠不及莫迪設定的雄心勃勃目標400席。

BJP在取得這場壓倒性勝利後，將能推動多項對促進印度經濟成長至關重要的政策，有利於風險資產。杜拜Dalma資本管理公司投資長杜根說，民調預測的絕對多數席次規模，將使政府能夠繼續推動當前的政策計畫，「我們可以想像周一（3日）市場報酬率將有3%到5%」。

如果4日的開票結果與出口民調相吻合，分析師預期印度Nifty 50指數將創下新高紀錄。在外資謹慎看待印度國會大選結果之際，這個大盤指數上周跌近2%至22,531點。

Piper Serica Advisors創辦人兼投資長艾賈瓦爾表示：「外國投資人需要迅速回補空頭部位。」「如果執政聯盟拿下超過350個席次，那麼空頭部位的追加保證金可能使股市在3日飆破23,000點，創下歷史新高，並在4日逼近23,500點。」

印度上周末公布上年度經濟成長超過8%也將提振投資人信心。標普全球評級公司（S&P Global Ratings）日前暗示，可能調升印度的信用評等，有助於在摩根大通於6月底前將印度納入新興市場債券指數前提振金融市場。

Sapient Finserv總經策略和固定收益主管巴提亞說，選舉結果可能會進一步提振債市，因為在強有力政府領導下將會有更多財政紀律和總經穩定，債市將雀躍不已。

信託共同基金執行長巴格拉說，隨著與選舉結果有關的不確定性消逝，股、匯及債市應會有一波上漲行情。