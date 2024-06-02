沙烏地阿拉伯Aramco發行120億美元股票 數小時內售罄

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2日發售價值120億美元的股票，在開賣後的幾小時內銷售一空，對正在尋求資金以支應大規模經濟轉型計畫的沙國政府來說， 是一大利多。

根據彭博資訊看到的交易條件，這些股票的申購價在26.7至29里亞爾（riyal），總金額上看448億里亞爾（120億美元）。

Aramco股價在2日盤中跌2.9%至28.3里亞爾，市值跌至約1.8兆美元。自今年初彭博資訊首度披露沙國政府有意出售Aramco股票以來，該股已跌約14%，目前的價位處於一年多以來的最低點。

投資人看中豐厚的股利，是沙國政府出售Aramco股票的最大賣點。根據Bloomberg Intelligence估計，這位石油巨人每年派發約1,240億美元的股利，股利殖利率約達6.6%。