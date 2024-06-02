快訊

今強降雨大進補！曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

直播／宣告「新的運算時代開始」！黃仁勳台大演說秀國台語 跑上台幽默喊這句話

沙烏地阿拉伯Aramco發行120億美元股票 數小時內售罄

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2日發售價值120億美元的股票，在開賣後的幾小時內銷售一空，主因是投資人看中該公司發放的豐厚股利。路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2日發售價值120億美元的股票，在開賣後的幾小時內銷售一空，主因是投資人看中該公司發放的豐厚股利。路透

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2日發售價值120億美元的股票，在開賣後的幾小時內銷售一空，對正在尋求資金以支應大規模經濟轉型計畫的沙國政府來說， 是一大利多。

根據彭博資訊看到的交易條件，這些股票的申購價在26.7至29里亞爾（riyal），總金額上看448億里亞爾（120億美元）。

Aramco股價在2日盤中跌2.9%至28.3里亞爾，市值跌至約1.8兆美元。自今年初彭博資訊首度披露沙國政府有意出售Aramco股票以來，該股已跌約14%，目前的價位處於一年多以來的最低點。

投資人看中豐厚的股利，是沙國政府出售Aramco股票的最大賣點。根據Bloomberg Intelligence估計，這位石油巨人每年派發約1,240億美元的股利，股利殖利率約達6.6%。

售價 投資人 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

前進石油盃！《快打旋風6》台灣選手「五股石油王」確定晉級電競世界盃

棒球名校仁義高中重新復招傳欠薪 代理校長：我未刷卡不清楚

00919配息0.7元…殖利率高達9.5％！ 專家：你準備好要加碼了嗎？

康舒 AI、資料中心電源拚年底出貨 董座：產品轉型完成

相關新聞

沙烏地阿拉伯Aramco發行120億美元股票 數小時內售罄

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2日發售價值120億美元的股票，在開賣後的幾小時內銷售一空，對正在尋求資金以支應...

台灣科學技術協會東京辦演講會 探討台積電成功故事

為促進台日科技交流，台灣科學技術協會昨天在東京舉辦2024年夏季演講會，邀請資深產業科技觀察家王百祿分享他30多年來對台...

OPEC+會議將登場 分析估可能延長減產政策至2024年底

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂...

副卿坎伯：美加強制裁 擬懲罰助俄中企及銀行

美國副國務卿坎伯(Kurt M. Campbell)5月31日表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而對...

價格飛漲 近8成民眾：快餐已成奢侈品

速食快餐一向給人的印象是用來填飽肚子的廉價食物，但現在價格實在太高了，近八成人已將快餐視為「奢侈品」。

逆襲萬物齊漲…好市多熱狗套餐 維持1.5元售價

全球原物料價格上揚，衣食住行萬物齊漲，消費者看緊荷包，不過會員制連鎖賣場好市多(Costco)最近宣布，大受歡迎的熱狗套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。