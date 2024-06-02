快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

OPEC+會議將登場 分析估可能延長減產政策至2024年底

中央社／ 維也納2日綜合外電報導
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。路透
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。路透

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。

法新社報導，沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織12個成員國和俄羅斯主導的10個產油盟國，原定昨天在OPEC維也納總部召開半年一次的例行會議。

不過，OPEC+上週決議改成格林威治標準時間11時（台灣時間2日晚間7時）線上舉行這場會議，但部分國家被要求於會議前派遣官員到沙國首都利雅德。

分析師們告訴法新社，面對地緣政治不確定性，OPEC+的22個國家可能選擇謹慎因應，將當前的減產行動延長至今年第3季，甚至是到今年底。

OPEC+從2022年底以來開始減少供應石油，試圖阻跌油價。OPEC+各國目前透過聯盟整體減產和額外的自願減產，每天減產約600萬桶石油。

瑞士的瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）認為，今天這場會議也可能會決定「調整部分國家的生產配額」。

跟OPEC關係密切的一位專家告訴法新社，趕赴利雅德的OPEC+部分國家官員可能希望爭取更多生產配額，以利增產石油。

國際傳真社（Interfax）的哈薩克分社報導，哈薩克能源部長薩特卡列夫（Almasadam Satkaliev）證實他人已在利雅德。

科威特石油部的消息人士透露，科威特也會派代表前往利雅德。另外，根據彭博（Bloomberg News）報導，伊拉克和俄羅斯預料也將派出高層官員到利雅德。

OPEC 油價

延伸閱讀

前進石油盃！《快打旋風6》台灣選手「五股石油王」確定晉級電競世界盃

高息環境使油價承壓 市場靜待 OPEC+ 周末會議

沙烏地任命逾十年來首位駐敘利亞大使

代表台灣征戰電競世錦賽 邱勇達抱著妻子慶祝

相關新聞

台灣科學技術協會東京辦演講會 探討台積電成功故事

為促進台日科技交流，台灣科學技術協會昨天在東京舉辦2024年夏季演講會，邀請資深產業科技觀察家王百祿分享他30多年來對台...

OPEC+會議將登場 分析估可能延長減產政策至2024年底

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂...

副卿坎伯：美加強制裁 擬懲罰助俄中企及銀行

美國副國務卿坎伯(Kurt M. Campbell)5月31日表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而對...

價格飛漲 近8成民眾：快餐已成奢侈品

速食快餐一向給人的印象是用來填飽肚子的廉價食物，但現在價格實在太高了，近八成人已將快餐視為「奢侈品」。

逆襲萬物齊漲…好市多熱狗套餐 維持1.5元售價

全球原物料價格上揚，衣食住行萬物齊漲，消費者看緊荷包，不過會員制連鎖賣場好市多(Costco)最近宣布，大受歡迎的熱狗套...

日圓貶值效應 日餐飲集團開店重心外移

為抵銷日圓貶值風險，日本大型餐飲企業正加速將開店重心移往海外，海外分店數量如今即將超越日本國內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。