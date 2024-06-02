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兩起737 Max空難 波音高層傳不太可能遭起訴

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國司法部官員在一場會議上向波音737 MAX空難受害者家屬表示，由於訴訟時效可能已過，波音高層不太可能因2018和2019年共釀346人喪生的墜機事故遭到刑事起訴。

2018年10月，印尼獅子航空（Lion Air Flight）610航班發生空難，造成189人喪生；緊接著於2019年3月，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）302航班也發生空難，奪走157條性命。兩場空難涉及的飛機都是波音737 MAX 8型客機。

路透社報導，美國聯邦罪名的起訴期限大多是5年。

美國司法部今年5月中旬發現，波音公司違反了2021年的緩起訴協議（DPA），該協議使波音免受因致命墜機事件所帶來的刑事指控。

基於協議，官員同意要求法官駁回波音共謀詐欺美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的罪名，前提是波音必須在3年內遵守協議條款，直至2024年1月7日。

但協議到期前2天，也就是今年1月5日，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架新型波音737 MAX 9型噴射機的內嵌式艙門（plug door）於飛行途中遭吹走，暴露出波音持續存在的安全和品質問題。

波音若對司法部關於其違反2021年緩起訴協議的認定有所異議，必須在今年6月13日之前概述其主張，而司法部須在7月7日之前將相關計畫告知德州的聯邦法官。

波音自認有「遵守協議條款」，並期待對司法部作出回應。

司法部並沒有立即回應置評請求。

司法部正在權衡幾個選項，包括是否起訴波音公司或將緩起訴協議延長一年。

司法部亦可尋求新的緩起訴協議，或與波音達成無涉法院監督的不起訴協議。

司法部還可與波音就2021年詐欺指控達成認罪協議，或與波音走上法庭審判之路。

知情人士透露，檢察官告訴受害者家屬，波音也可能因其在緩起訴3年期限內的行為而面臨指控，儘管司法部尚未發現在此期間有任何重罪的證據。

消息人士告訴路透社，受害者家屬正在討論，如果波音被起訴並定罪，則將要求官員尋求加重刑罰。

這名消息人士補充說，司法部官員在會議上表示，就涉及飛機零件的聯邦過失殺人或詐欺罪名上，他們無法提出能排除合理懷疑的證明。

司法 波音 美國

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