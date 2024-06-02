波音星際飛機首度載人飛行不順利 發射最後關頭再度叫停
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航太巨頭波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner），原訂6月1日首度搭載NASA太空人前往國際太空站，但電腦控制系統在發射倒數3分鐘50秒觸發自動中止指令，發射任務至少再延後24小時。
星際飛機原訂美東時間6月1日中午12時25分，於佛羅里達州卡納維拉角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）執行發射任務，搭載2名美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，這是波音首度載人飛上國際太空站，任務備受矚目。
可是電腦控制系統在任務倒數3分鐘50秒觸發自動中止指令，目前無法確定原因以及需要多久時間排除這項問題。
路透指出，NASA於6月1日晚間聲明，下一次發射窗口為美東時間6月5日上午10時52分，還有另外兩次發射窗口是在本月5日及6日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言