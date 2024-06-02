波音星際飛機首次載人飛行 發射前最後一刻又喊卡

美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）出於不明技術問題，首次載人飛行今天再度喊停，發射任務至少再延後24小時。

路透社報導，星際飛機搭載兩名太空人飛至國際太空站（ISS）的首航備受期待，但也延宕許久。為美國國家航空暨太空總署（NASA）提供運載服務利潤頗豐，現在主要握在美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）手中，波音則致力爭取擴大其在這項業務的分額。

星際飛機準備自NASA位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭將負責把星際飛機送上軌道。

然而，根據負責這項任務的相關人士，距離升空不到4分鐘時，地面系統電腦觸發了自動中止指令，暫停了倒數計時。

目前尚不確知為何中止指令會被啟動，或需要多久時間排除這項問題。不過下一次發射窗口約是當地時間明天中午，還有另外兩次發射窗口是在本月5日及6日。