美債多頭再起？ 有難度

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

1984年5月最末周，美國30年期公債殖利率一度升抵14%，價格跌到低谷，悲觀氣氛瀰漫。殊不知，美債此後展開近40年的多頭市場。40年後的今天，美債市場也將否極泰來了嗎？一些專家認為，兩者情勢並不同，美債殖利率恐難反轉直下。

「新債券天王」雙線資本執行長岡雷克最近受訪時說，目前情況與1984年截然不同，「我覺得，現在情況幾乎正好顛倒過來。」

他研判，聯準會面對下一波衰退來襲「將故技重施」，起初通膨和美債殖利率會隨著經濟向下沉淪而走低，但他擔心「印鈔票和助長通膨的政策」反應將不利債市。

前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家羅格夫認為，在政治兩極化、政府債負擔沉重、地緣政治緊張以及「去全球化」的大環境下，聯準會及其他央行的獨立自主性或許會受影響，以致又會訴諸助長通膨的政策。

殖利率 通膨

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