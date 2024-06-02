道瓊漲574點多頭振奮 三大指數5月全面走高

美股上周五（31日）在5月最後一個交易日收漲，逢低買盤拉抬大盤在收盤前半小時反彈。本周五公布5月就業報告公布之前，上月大漲近三成的輝達（NVIDIA）如何表現，可能是左右美股入夏走向的最大關鍵，也攸關半導體股後續表現。

在尾盤拉抬下，道瓊工業指數大漲574點，標普500指數漲0.8%，那斯達克指數跌幅收斂不到0.1%，連三日下跌。5月下來，美股三大指數全面走高，道瓊漲2.3%，標普和那指各漲4.8%和6.9%。

費城半導體指數也連跌三天，上周五跌近1%；台積電ADR跌1.3%，連跌四天，周線下跌5.6%，5月大漲近10%後，與其他科技股一起回檔。美國公債殖利率上周五下跌，10年期公債殖利率收在4.512%。

美股上周五開高走低，尾盤又收復失地。美國核心個人消費支出（PCE）物價年增2.8%，符合通膨降溫的市場預期，投資人視此為有利Fed偏鴿的利多消息；不過，芝加哥商業景氣指標深陷萎縮、降至四年來谷底的影響，拖累美股轉跌。「科技七雄」一度全面下挫，美股尾盤拉抬後，特斯拉、輝達和亞馬遜仍收黑。

耐人尋味的是，原本和標普500指數連動性極高的輝達，近來並未同步拉抬大盤走高。巴隆周刊分析，換個角度來看，如果標普500指數第三大成分股輝達後繼無力，美股表現可能更加難看。輝達一旦下跌，勢必拖累大盤下跌，其他晶片股也將遭殃。