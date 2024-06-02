韓5月出口增 晶片立大功

南韓5月出口在半導體需求帶動下，連續第八個月成長，其中晶片出口年比大增54.5%，顯示器面板出口也勁揚。貿易順差達到2020年來最大，外貿表現佳，支撐了官員認為今年南韓經濟擴張情勢將會優於預期的樂觀看法。

南韓海關1日公布貿易數據，經過調整後，5月出口年增9.2%，增速低於4月的11.3%。晶片出口較去年同期成長54.5%至113.8億美元，是連續第七個月成長，不過成長速度也比4月時的56.1%放緩一些。顯示器面板出口年增15.8%至16.3億美元，是今年最高數字。

彭博資訊分析，南韓與亞洲一些鄰國居於科技供應鏈頂尖地位，隨著美國等主要經濟體對先進AI以及資料處理的電子產品需求上升，南韓相關出口可望再進一步受惠。

SK海力士和三星電子這兩家南韓晶片公司，由於記憶晶片市場需求復甦，都已交出比市場預期更好的財報。兩公司現在競爭要成為輝達（Nvidia）的供應商，因為銷售先進記憶體的利潤比傳統版本更高。南韓5月未經調整的整體出口成長率為11.7%，不如彭博資訊所估的15.3%。在進口減少2%的情況下，貿易順差達49.6億美元，為41個月最高點。

南韓央行5月大幅上修對經濟成長的預期，原因正是半導體和汽車等產品的需求，使出口動能維持強勁。其中，晶片出口尤其暢旺，自去年底開始就一直帶領整體海外銷售成長。今年第1季，貿易的漂亮成績幫助南韓實現經濟擴張，而且成長的速度是分析師預期的兩倍。