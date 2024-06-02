加密幣交易所遭駭 日本3億美元比特幣失竊
日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin 5月31日驚傳價值超過3億美元的比特幣不翼而飛，為該國歷來第二大加密幣遭竊案。該公司表示，正在調查這起「未經授權的外流」，並已限制部分服務做為因應。
共同社報導，這家IT大廠DMM.com旗下交易所表示，大約是在31日下午1點26分左右偵測到此異常情況，並發現總共遺失了4,502.9枚比特幣，市值大約相當於482億日圓（3.08億美元），目前已暫停提領加密幣和審核開戶申請等業務，並保證會透過其他集團公司協助彌補顧客的損失。
雖然DMM並未透露這起事件的發生經過細節或是否有外部團體涉入，但加密幣研究公司Chainalysis表示，這起事件是出自駭客攻擊，加密幣取證公司TRM Labs說，外流資金目前已分散到十個加密地址。
加密新聞網站Coindesk表示，這起事件將是日本經歷過的第二大加密幣遭竊案，僅次於2018年加密幣交易所Coincheck遭竊的5.3億美元。Chainalysis則說，這是全球有史以來第七大加密幣失竊案。
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