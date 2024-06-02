加密幣交易所遭駭 日本3億美元比特幣失竊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin 5月31日驚傳價值超過3億美元的比特幣不翼而飛，為該國歷來第二大加密幣遭竊案。該公司表示，正在調查這起「未經授權的外流」，並已限制部分服務做為因應。

共同社報導，這家IT大廠DMM.com旗下交易所表示，大約是在31日下午1點26分左右偵測到此異常情況，並發現總共遺失了4,502.9枚比特幣，市值大約相當於482億日圓（3.08億美元），目前已暫停提領加密幣和審核開戶申請等業務，並保證會透過其他集團公司協助彌補顧客的損失。

雖然DMM並未透露這起事件的發生經過細節或是否有外部團體涉入，但加密幣研究公司Chainalysis表示，這起事件是出自駭客攻擊，加密幣取證公司TRM Labs說，外流資金目前已分散到十個加密地址。

加密新聞網站Coindesk表示，這起事件將是日本經歷過的第二大加密幣遭竊案，僅次於2018年加密幣交易所Coincheck遭竊的5.3億美元。Chainalysis則說，這是全球有史以來第七大加密幣失竊案。

日本 比特幣 駭客

延伸閱讀

快速連接景點！日本京都「觀光特急公車」上路 票價、行駛時間曝光

日本DMM交易所驚傳遭駭！4503枚比特幣外流 損失100億

複委託買比特幣ETF 專業法人戶擬先行

00909「台版比特幣ETF」…價格創高回跌然後破歷史新高！ 專家：非常適合波段操作

相關新聞

道瓊漲574點多頭振奮 三大指數5月全面走高

美股上周五（31日）在5月最後一個交易日收漲，逢低買盤拉抬大盤在收盤前半小時反彈。本周五公布5月就業報告公布之前，上月大...

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

有一串投資人關切的問題至今懸而未決：美國聯準會（Fed）今年會不會降息？會降幾次？最快何時出手？

美債多頭再起？ 有難度

1984年5月最末周，美國30年期公債殖利率一度升抵14%，價格跌到低谷，悲觀氣氛瀰漫。殊不知，美債此後展開近40年的多...

美水餃股過熱現泡沫警訊 學者分析市場恐已觸頂

美國散戶熱炒雞蛋水餃股，上個月當紅水餃股的股票交易量，超越特斯拉和蘋果，部分專家警告，這代表股市過熱、出現泡沫。

歐洲議會選舉綠能股指標 汽車製造商可能鬆一口氣

歐洲議會選舉本周登場，一般預料民粹政黨席次可望增加，若是如此，歐盟氣候目標和政策優先順序可能受到影響，而再生能源、電動車...

韓5月出口增 晶片立大功

南韓5月出口在半導體需求帶動下，連續第八個月成長，其中晶片出口年比大增54.5%，顯示器面板出口也勁揚。貿易順差達到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。