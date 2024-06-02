歐洲議會選舉綠能股指標 汽車製造商可能鬆一口氣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐洲議會選舉將在6月6日至9日舉行。圖為非營利組織歐洲祖父母氣候行動組織（European Grandparents for Climate Action）在議會前舉行活動表達訴求。 （歐新社）
歐洲議會選舉將在6月6日至9日舉行。圖為非營利組織歐洲祖父母氣候行動組織（European Grandparents for Climate Action）在議會前舉行活動表達訴求。 （歐新社）

歐洲議會選舉本周登場，一般預料民粹政黨席次可望增加，若是如此，歐盟氣候目標和政策優先順序可能受到影響，而再生能源、電動車和工業公司股價都可能受到牽動。

觀察家預期，這場6日至9日舉行的選舉，可能見到歐洲3.7億名選民進一步朝右翼傾斜，歐洲綠黨席次則可能滑落，使歐盟經濟朝綠能轉型的計畫在歐洲議會遭到掣肘，在產業與農業政策以及對外貿易議題上也更難達成共識。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師朱維恩說：「若歐洲議會果真朝右翼傾斜，那麼將進一步助長諸如抑制移民和築起保護主義壁壘等趨勢。由於可能引起貿易夥伴反彈，大型出口商可能首當其衝。」他預期，隨著焦點回到再工業化，瞄準歐洲市場的小型企業可能受惠。

綠能概念股料將承受壓力。歐盟2019年正式公布「綠色新政」，目標在本世紀中期達到淨零碳排，但三項旗艦法案（事關減排目標、漂綠法令、自然復育法）尚待通過，恐因極右派得勢而更難過關。不過，「綠色新政」可望更聚焦產業，淡化分裂性。

歐洲汽車製造商則可能鬆一口氣。「綠色新政」的目標之一，是形同自2035年起禁止生產內燃機汽車，但過渡到電動車之路不如預期順利，福斯、保時捷等車廠力促延緩預定明年實施的減排目標，隨著歐洲綠黨席次估計可能減少三分之一，某些氣候法條可能遭到否決，特別是嚴格限制新車碳排的措施，而罰則鬆綁將被業者視為好事。

不論選舉結果如何，晶片及晶片設備製造商都可望受惠，因為規模430億歐元的「晶片法」（Chips Act）在歐盟境內已大致取得共識，可望獲新議會通過。意法半導體計劃在義大利斥資50億歐元建晶片廠，部分財源將申請由「晶片法」補助。

歐盟議會一個黨團最近表決通過成立存款保險基金，為建立共同存保機制鋪路。歐盟議會若再接再厲，朝銀行業聯盟方向邁進，今年來歐洲銀行股漲勢將後繼有力。

歐洲軍工股後市仍看好。除非親俄極右派當選比率過高、反對擴大軍事支出反制俄羅斯，否則歐洲議會跨黨派支持提高國防預算的展望不變。

歐盟 綠色

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