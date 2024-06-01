快訊

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

影／台中集體霸凌影片曝光！國3生遭群毆 嬤心疼報警

拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼續裁？傳谷歌將砍雲端部門近百人 發言人這麼說

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳谷歌雲端部門將裁員近百人。路透
傳谷歌雲端部門將裁員近百人。路透

美國《商業內幕》引述一份內部文件報導，多個谷歌雲端團隊的員工收到裁員通知。

報導指出，雖然尚不清楚受影響員工人數，但有員工估算，谷哥雲端亞太區的「走向市場」（Go To Market）部門約有100人被裁。谷哥發言人表示，數字略低於此估算。

援引的文件指出，專注於諮詢、合作夥伴工程和永續性的雲端團隊也受到裁員的影響。並稱一些最近新招的員工也被解雇，包括至少一名還未完成入職流程的員工。部分受影響的員工已經得到谷歌內部其他職位的工作機會。

谷歌發言人在聲明中表示，公司將繼續發展自身業務，滿足客戶的優先事項、迎合未來的重大機遇，將繼續致力於投資對自身業務至關重要的領域，並確保長期內成功。

團隊 美國 職位

延伸閱讀

紙風車將啟動第三輪368兒童藝術工程 增加永續承諾

天降爽缺！他待業3個月猛玩遊戲「結識公司副總」 入職2周嗨曝：沒人管我

月球有貓？谷歌AI搜尋引擎誤導 專家憂危險

傳TikTok將大規模裁員 解散全球用戶經營團隊

相關新聞

繼續裁？傳谷歌將砍雲端部門近百人 發言人這麼說

美國《商業內幕》引述一份內部文件報導，多個谷歌雲端團隊的員工收到裁員通知。

全球市值第2高公司 輝達有望超車蘋果

美國晶片大廠輝達不久後將超越蘋果，成為全球市值第2高的公司。輝達是大量採用人工智慧（AI）應用程式的受益者，得以與長年是...

美圍堵銷中晶片漏洞 大量出口許可證將「慢慢發」

知情人士透露，為加強防堵對中國出口管制漏洞，美國已雙管齊下，包括放慢核發給輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等晶片業者...

日本DMM交易所驚傳遭駭！4503枚比特幣外流 損失100億

日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin於5月31日表示，發現其數位錢包「未經授權外洩」約3.01億美元（約新台幣100...

PCE數據符合預期…美股道指大漲570點 今年最佳單日表現

道瓊工業指數大幅攀升，在聯準會首選的通膨指標基本上符合預期後，投資者結束了強勁的5月。

美通膨趨緩 4月PCE指數升幅符合預期 9月降息機率增

美國商務部5月31日公布，4月個人消費支出（PCE）核心平減指數月升0.2%，符合預估，比3月時的0.3%升幅溫和下降；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。