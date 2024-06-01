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繼續裁？傳谷歌將砍雲端部門近百人 發言人這麼說
美國《商業內幕》引述一份內部文件報導，多個谷歌雲端團隊的員工收到裁員通知。
報導指出，雖然尚不清楚受影響員工人數，但有員工估算，谷哥雲端亞太區的「走向市場」（Go To Market）部門約有100人被裁。谷哥發言人表示，數字略低於此估算。
援引的文件指出，專注於諮詢、合作夥伴工程和永續性的雲端團隊也受到裁員的影響。並稱一些最近新招的員工也被解雇，包括至少一名還未完成入職流程的員工。部分受影響的員工已經得到谷歌內部其他職位的工作機會。
谷歌發言人在聲明中表示，公司將繼續發展自身業務，滿足客戶的優先事項、迎合未來的重大機遇，將繼續致力於投資對自身業務至關重要的領域，並確保長期內成功。
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