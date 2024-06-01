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日本DMM交易所驚傳遭駭！4503枚比特幣外流 損失100億

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin驚傳遭駭，損失達100億元。路透
日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin驚傳遭駭，損失達100億元。路透

日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin於5月31日表示，發現其數位錢包「未經授權外洩」約3.01億美元（約新台幣100億元），這可能是數位資產平台遭受的最大規模駭客攻擊之一。

彭博資訊報導，該交易所在官網上表示，仍在調查流出的4503枚比特幣。平台限制加密貨幣提款等一系列服務。區塊鏈研究機構Chainalysis在貼文中稱，這起事件為「駭客攻擊」，並將資金標記為「被盜」。

Chainalysis表示，這是有史以來第七大加密貨幣駭客攻擊事件。據加密貨幣取證公司TRM Labs，迄今為止「洩露」的資金已經分散在10個加密位址。

DMM Bitcoin指出，已採取措施防止未經授權的外洩，但也對一些服務的使用實施限制以確保額外安全，強調客戶存放於交易所內的比特幣不會受到影響，將會透過集團內部支援，調來相應數量的比特幣，請客戶放心。

目前尚未確定暫停服務的重啟時間，而日本金融廳也嚴正看待此次事件，並要求DMM Bitcoin對此提出原因說明報告。

根據安全服務平台Immunefi的數據，在DMM外流事件之前，加密貨幣行業今年迄今因駭客攻擊和欺詐造成的損失超過4.73億美元，同比下降20%。

比特幣 貨幣 駭客

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