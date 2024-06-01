美通膨趨緩 4月PCE指數升幅符合預期 9月降息機率增
美國商務部5月31日公布，4月個人消費支出（PCE）核心平減指數月升0.2%，符合預估，比3月時的0.3%升幅溫和下降；如不考慮四捨五入，4月升幅為0.249%，單月升幅為今年以來最小。通膨回降，也顯示年初時通膨加速上升的趨勢已告一段落。
PCE核心平減指數與去年同期相比則上升2.8%，也符合預估，與3月時的升幅相同，這與去年比較基期有關。「超核心服務類」通膨率月升0.3%，低於3月時的0.4%升幅。
美國4月個人消費支出（PCE）報告顯示，經濟動能減弱，通膨溫和趨緩，有助於使聯準會（Fed）對降息更有信心，9月開始降息的機率升高，但還不足以讓Fed提前降息。
4月PCE整體平減指數比3月上升0.3%，符合預估，也與3月時的升幅相同；年升2.7%，符合預估，也與3月升幅相同。
代表經濟活動熱度的個人消費支出，4月只比3月增加0.2%，低於預估的增加0.3%，更遠低於3月時的0.7%增幅（修正數）；經過通膨調整後的實質PCE反而減少0.1%，低於預估的增加0.1%，更遠低於3月時的增加0.4%（修正數）。消費支出偏弱，主要受到產品類實質支出減少0.4%，以及實質服務類支出僅小幅增加0.1%所致。
個人所得月增0.3%，符合預估，低於3月時的0.5%增幅，對未來消費支出不利。
經濟學者指出，通膨溫和下降，令Fed鬆一口氣。比較值得關注的是消費力道明顯減弱，預示第2季經濟成長可能進一步減弱。
數據出爐後，利率期貨市場預期9月降息的機率，從49%提高到51%，利率交換市場目前仍預期今年內至少降息1碼。
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