戴爾 AI 伺服器沒勁 市場失落 上季獲利仍寫佳績

戴爾（Dell）上季營收和獲利雙雙報佳音，但由於其備受期待的人工智慧（AI）伺服器部門並未帶給投資人足夠多驚豔，紐約5月31日早盤一度跌19%，是2020年3月來最大跌幅。

彭博資訊報導，戴爾在美股5月30日盤後公布，截至5月3日止的上季（年度第1季）營收年增6.3%至222億美元，為2022年來首見增長，並高於分析師預期的216億美元。扣除部分項目的每股盈餘為1.27美元，也高於市場所預期的1.23美元。

戴爾AI伺服器積壓訂單 圖／經濟日報提供

戴爾營運長克拉克表示，公司的AI最佳化伺服器出貨量比前一季增長逾一倍，達到17億美元，積壓訂單也成長逾30%至38億美元。財務長麥克姬爾說，預料AI需求動能將會持續今年一整年。

該公司並把截至2025年2月的今年度營收展望，調高至935億～975億美元，比去年度成長8%，高於分析師預期的7%。經調整後每股盈餘約為7.65美元，略低於市場預期的7.7美元。

不過，圍繞著對戴爾產品的AI需求的興奮，提高了市場對戴爾這份財報的期待，導致該公司31日早盤一度跌19%。

在被投資人視為AI需求受益者的帶動下，戴爾過去12個月股價已翻漲超過兩倍。大企業正日益需要高效能的伺服器來訓練和運作生成式AI，這樣的伺服器只有戴爾和其他少數公司有販售。

Vital Knowledge分析師表示：「財報結果是不差，但市場期待太高，數字不足以強到刺激股價在短期內進一步上漲。」

戴爾最為人熟知的個人電腦（PC）部門，上季營收則為120億美元，與去年同期幾乎達成持平；商用PC營收增長3%至102億美元，優於市場預期的下滑2%。

隨著許多消費者、企業以及學校在疫情初期採購筆記型電腦，PC市場過去兩年經歷了空前的下滑。不過研調機構IDC 4月表示，全球PC出貨量第1季年增1.5%，為2021年底來首見增長。

戴爾包括伺服器和網路及儲存設備的基礎設施部門，上季營收達到92億美元，年比暴增22%。