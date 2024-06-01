韓擬增建三部核電機組

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓官員31日表示，為致力減碳和因應日益增長的電力需求，計劃在2038年前，最多再新建三部核電機組。

韓聯社報導，據韓國產業通商資源部官員表示，負責制定供電和能源配比戰略的政府專家小組，已在一份兩年一次的能源計畫藍圖中提出這項計畫。

在這項計畫中，零碳能源在南韓能源分配中的比率，到2038年將從2023年的約40%提高至70%。為了達到目標，南韓特別規劃在2038年前興建三部新核電反應爐，這將是該國近十年來首次做出如此規劃。

南韓目前共有26座運轉中的核電機組，另外還有四部正在興建中。尹錫悅政府正致力扭轉前政府的非核政策，核電在該國能源配比，料將在2030年達到31.8%，到2038年進一步攀抵35.6%。

另外，路透報導，泰國也正探詢小型模組化反應爐技術，總理賽塔31日在曼谷參加美國商會的活動表示，泰國預定在2040年前要讓半數電力來自再生能源。泰國目前主要以天然氣發電，但儲存量不斷減少。

依曼谷當局先前的規劃，泰國第一座核電廠原定2020年開始運轉，但2011年日本爆發福島核災事故，此案就遭延宕。目前東南亞都沒有運轉中的反應爐。

南韓 核電 泰國

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