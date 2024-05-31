川普封口費案遭定罪增添選前變數 美國股債匯市進入波動加劇期

美國前總統川普30日遭陪審團認定「封口費」案34項罪名確立，這項發展無疑將把美國推入新的政治與經濟不確定期，而隨著美國11月大選迫近，股市、債市、匯市波動勢必加劇。

2024是美國大選年，往常選舉年的不確定性總是壓抑經濟成長。企業規劃者面對政經前景混沌不明，傾向在選前擱置長期投資決定，等選舉結果底定再說，唯恐聯邦政策會隨總統換人而改弦易轍。

川普「封口案」被定罪，可能使這種拖慢成長的效應變本加厲。畢竟川普一旦再次入主白宮，施政輪廓會是如何，更難預測。自此案開審以來，選舉賭盤顯示，川普勝選機率已大幅提高。

「恐慌指數」VIX的期貨價格顯示，投資人對11月選舉投票前後的市場動盪已有心理準備。

美元、美債、美股概略展望

分析師預測，美元可能隨避險買盤增強而升值，至少暫時挺升；不過，川普陣營批評美元太強勢，主張貶抑美元，但川普的關稅計畫允諾遏制美元流向海外企業，短期而言卻又可能拉抬美元。

債市投資人則擔心，2016年川普當選後引爆的一波賣壓可能捲土重來，因為減稅是川普招牌政策，一旦付諸實施將給經濟成長火上加油，導致利率升得更高。拜登則有意藉提高企業稅率改善赤字問題。但在舉債和支出方面，川普和拜登立場相同，至少選前兩人都不可能以撙節支出作為主要訴求。

至於股市，展望充滿變數，唯一可確定的是行情波動必定加劇。現任總統拜登若是勝選連任，可望延續現行政策，對金融市場影響較小；但若「川普2.0」成真，可能撤銷或至少大幅修改拜登政府的移民、貿易和稅務政策，甚至可能撤換聯準會（Fed）現任主席鮑爾，導致Fed政策大轉彎。

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲說：「市場厭惡不確定性。選前調整部位已如火如荼進行中。」

往年，不論是民主黨或共和黨候選人當選總統，選後美國股市都傾向上漲，大盤走勢主要受經濟和利率走向指引，倒是較少受財政政策影響。川普和拜登也不例外。

不過，瑞銀策略師團隊預期，若是民主黨橫掃白宮和國會兩院，對美股來說是最不利的結局，因為拜登有意提高企業稅率。假如是共和黨大獲全勝，基於減稅和鬆綁法規的期待，美股漲相較強；但也未必是如此，因為川普的一些政策可能給通膨煽風點火、擾亂全球貿易，並使利率持續居高不下，於是局部抵銷減稅和放寬法規的利多。下任總統，不論是誰，若是都必須面對分治的國會，那麼股市受到的影響可能比較有限。

就類股而言，影響也不是涇渭分明。但一般認為，拜登若是勝出，可能加速綠能轉型，對電動車、電池等產業有利；若是川普出線，取消相關稅務減免優惠，綠能相關產業恐受衝擊，石油與天然氣類股則可能為之一振。