PCE通膨緩降符合預期 美股31日早盤小漲

美股在5月最後一個交易日早盤小漲，最受美國聯準會（Fed）青睞的通膨數據個人消費支出（PCE）平減指數，結果符合市場預期，讓投資人對Fed今年降息更具信心。

道瓊工業指數31日早盤上漲118點，或0.3%；標普500指數和那斯達克指數則分別上漲0.2%和0.1%；費城半導體漲0.1%；台積電ADR跌0.8%。

美國商務部31日公布，4月PCE核心平減指數月升0.2%，符合市場預期，且升幅比3月的0.3%溫和下降；核心PCE年增率則為2.8%，略高於市場預期的2.7%。

此外，這份數據也顯示出4月個人消費支出只比3月增長0.2%，低於預期的增加0.3%。經通膨調整後的實質PCE則反而減少0.1%，低於預期的增加0.1%。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli說：「本周最重要的經濟數據結果與預期並沒有太多偏差。市場今年來一直在為通膨擔心，但當看到這份數據並未高於預期，市場上傳來了安心的感嘆聲，這份報告甚至可能還有些好消息，那就是消費支出放緩可能預告通膨數字下滑。」