美4月PCE報告：消費動能劇降、通膨溫和下降

美國4月個人消費支出（PCE）報告顯示，經濟動能減弱，通膨溫和趨緩，但還不足以使聯準會（Fed）提前降息。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比3月上升0.3%，符合預估，也與3月時的升幅相同；年升2.7%，符合預估，也與3月升幅相同。

PCE核心平減指數月升0.2%，符合預估，低於3月時的0.3%升幅；年升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。

個人消費支出增加0.2%，增幅低於預估的0.3%，更遠低於3月時的0.7%（修正數）；實質PCE月減0.1%，低於預估的增加0.1%，更遠低於3月時的0.4%增幅（修正數）。

個人所得月增0.3%，符合預估，低於3月時的0.5%增幅，對未來消費支出不利。