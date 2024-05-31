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歐盟批准義大利 補貼意法半導體建50億歐元晶圓廠

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
歐盟執委會今天批准義大利補貼意法半導體在義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）蓋一座50億歐元（約新台幣1762億元）晶圓廠，生產可提高電動車能源效率的專業晶片。路透
歐盟執委會今天批准義大利補貼意法半導體在義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）蓋一座50億歐元（約新台幣1762億元）晶圓廠，生產可提高電動車能源效率的專業晶片。路透

歐盟執委會今天批准義大利補貼意法半導體（STMicroelectronics）在義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）蓋一座50億歐元（約新台幣1762億元）晶圓廠，生產可提高電動車能源效率的專業晶片。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）批准的義大利國家補貼，是約20億歐元直接撥款，用以支持意法半導體生產碳化矽（siliconcarbide）製成的晶片，碳化矽晶片比標準的矽晶片更節能。

根據法新社，意法半導體的新晶圓廠應能於2026年開始生產，並於2033年達到滿載生產，屆時每週可生產1萬5000片晶圓。

義大利政府將基於「歐盟晶片法」（European Chips Act），提供意法半導體20億歐元補貼。「歐盟晶片法」旨在將歐盟在全球晶片產能中的份額從10%提高到20%。

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