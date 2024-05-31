歐盟批准義大利 補貼意法半導體建50億歐元晶圓廠

歐盟執委會今天批准義大利補貼意法半導體（STMicroelectronics）在義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）蓋一座50億歐元（約新台幣1762億元）晶圓廠，生產可提高電動車能源效率的專業晶片。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）批准的義大利國家補貼，是約20億歐元直接撥款，用以支持意法半導體生產碳化矽（siliconcarbide）製成的晶片，碳化矽晶片比標準的矽晶片更節能。

根據法新社，意法半導體的新晶圓廠應能於2026年開始生產，並於2033年達到滿載生產，屆時每週可生產1萬5000片晶圓。

義大利政府將基於「歐盟晶片法」（European Chips Act），提供意法半導體20億歐元補貼。「歐盟晶片法」旨在將歐盟在全球晶片產能中的份額從10%提高到20%。