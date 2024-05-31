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美國經濟數據差…重燃Fed降息希望 今亞股漲多跌少

中央社／ 香港31日綜合外電報導
美國昨天公布的經濟數據不如預期，令投資人重燃一些希望，看好美國聯邦準備理事會今年將調降利率。亞洲股市經歷本週大多數時間走跌後，今天收盤應聲漲多跌少。路透
美國昨天公布的經濟數據不如預期，令投資人重燃一些希望，看好美國聯邦準備理事會今年將調降利率。亞洲股市經歷本週大多數時間走跌後，今天收盤應聲漲多跌少。路透

美國昨天公布的經濟數據不如預期，令投資人重燃一些希望，看好美國聯邦準備理事會（Fed）今年將調降利率。亞洲股市經歷本週大多數時間走跌後，今天收盤應聲漲多跌少。

法新社報導，外界預期的聯準會今年將宣布降息次數，自1月以來不斷下修，甚至可能不會調降，歸咎於一連串經濟數據高於預期，以及數名美國利率決策官員示警，他們想要見到強有力證據證明物價獲得控制，才會出手降息。

大多數聯準會官員呼籲讓利率維持偏高持續一段時間，一些官員甚至支持再升息1次。不過之後公布的數據顯示，美國4月消費者物價指數（CPI）漲幅減弱，結束連續3個月高於預期的態勢；美國就業市場也走軟。

加上美國昨天又公布，第1季經濟成長率和個人消費支出皆不如預期，上週申請失業給付人數則高於預期。消息協助美國公債殖利率從4週高點回落，也讓過去幾天難以讓近期漲勢復活的亞股投資人獲得亟需的強心針。

眾人目光如今聚焦今天稍晚將公布的美國最新個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通貨膨脹指標，結果可能提供更多有關其貨幣政策展望的線索。

東京股市今天收盤小漲0.2%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也收高。但香港股市收挫0.8%，上海股市收低0.2%，台北、曼谷和雅加達股市也都收跌。

CPI Fed 亞股 投資人 港股 美國 聯準會

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