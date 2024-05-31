獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳在本周訪問台灣期間，所到之處皆受到如搖滾巨星般的熱情接待，更重要的是，他的來訪提振了投資人的信心。

美國媒體Business Insider報導，黃仁勳是在5月26日中國大陸結束環台軍演的一天後抵台。大陸在上周四（5月23日）展開此次環台軍演，但這段期間台北股市的變動不大。在黃仁勳抵台後，台北股市本周一、二連漲兩天。黃仁勳的到訪顯示對台灣晶片產業的信心。

台灣當地媒體以追星方式報導黃仁勳的行程，這位身穿皮夾克的科技大亨被目擊與台積電、鴻海及華碩等台灣科技業高層一起用餐。他在本周三（22日）也與92歲的台積電創辦人張忠謀一起逛夜市。黃仁勳似乎抽空去了他常光顧的髮廊。

GlobalData.TS Lombard首席中國經濟學家葛林在報告中說，投資人必須注意，中國、台灣和美國之間日益緊張的關係，將成為「全球格局的永久特徵」。但葛林也說，對投資人來說，「費半指數比人民解放軍重要」。費半指數今年迄今已上漲24%，過去12個月也飆升近50%。

在華爾街的人工智慧（AI）狂潮帶動下，台北股市以及在美國上市的輝達，今年不斷改寫歷史新高。台積電是輝達的最大供應商。今年迄今台北股市已漲近20%，並於本周二（28日）創下歷史新高。

葛林的報告說，在這種情況下，AI股票題材、AI實體投資，以及電子元件需求的回升，正在推動台灣強勁成長以及台股的亮麗表現。

他並表示，由於軍事與經濟風險很高，中國「非常不可能」直接入侵台灣。入侵的軍事準備至少會在12個月前顯露出來，類似俄羅斯入侵前在烏克蘭邊境的集結。

葛林說，儘管台灣有被全面封鎖的風險，但中國可能不會甘冒封鎖所帶來嚴重經濟、金融及軍事後果的風險，因為北京尚未做好被國際孤立的準備。 葛林並表示，投資人反而應將地緣政治所造成的下跌，視為逢低買進的機會。

黃仁勳預定本周日（6月2日）在台北國際電腦展（Computex）發表開幕致詞。其他受高度矚目的全球科技業主管也將發表主題演說，包括超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格、高通執行長艾蒙，以及安謀（Arm）執行長哈斯等人。