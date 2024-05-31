美對陸貿易政策為「一大錯誤」 經濟學家羅奇：恐陷入永無止盡貿易戰

摩根士丹利前首席經濟學者羅奇（Stephen Roach）批評，美國對中國的貿易政策是「一大錯誤」，可能造成兩國間無止盡的經濟衝突。

羅奇31日出席北京中國全球化智庫舉辦的一項活動時表示，「值此全球亟需控制氣候變遷之際，對中國這樣一個在生產無碳替代能源產品領域擁有比較利益的國家採取保護主義立場，是一大錯誤，可能產生歷史性的影響」。

羅奇指出，「我擔心拜登正在使自己更加深陷一場對中國貿易行為進行的新『永久戰』。」羅奇也曾任摩根士丹利亞洲區主席，被市場視為西方的中國通。

中國方面認為，美國對中國新能源產品製造業產能所採取的措施，是一種保護主義行為，而羅奇的發言與這種觀點相互呼應。美國最近對中國電動車等產品設置新的貿易障礙，指中國利用國家補貼建立超額產能，並對全球市場灌入廉價產品。

羅奇並表示，大陸當局採取的地產業拯救計畫，是「方向正確的步驟」，但規模仍然太小，不足以清光住宅存量。他也懷疑中國能夠藉由提升生產力，來抵消人口老化的逆風，因為近年來大陸許多經濟活動，都是由生產力偏低的國有企業擔綱，而非私有部門，且私有企業已受到法規約束的打擊。