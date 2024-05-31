快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美對陸貿易政策為「一大錯誤」 經濟學家羅奇：恐陷入永無止盡貿易戰

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
摩根士丹利前首席經濟學者羅奇批評，美國對中國的貿易政策是「一大錯誤」，可能造成兩國間無止盡的經濟衝突。 路透
摩根士丹利前首席經濟學者羅奇批評，美國對中國的貿易政策是「一大錯誤」，可能造成兩國間無止盡的經濟衝突。 路透

摩根士丹利前首席經濟學者羅奇（Stephen Roach）批評，美國對中國的貿易政策是「一大錯誤」，可能造成兩國間無止盡的經濟衝突。

羅奇31日出席北京中國全球化智庫舉辦的一項活動時表示，「值此全球亟需控制氣候變遷之際，對中國這樣一個在生產無碳替代能源產品領域擁有比較利益的國家採取保護主義立場，是一大錯誤，可能產生歷史性的影響」。

羅奇指出，「我擔心拜登正在使自己更加深陷一場對中國貿易行為進行的新『永久戰』。」羅奇也曾任摩根士丹利亞洲區主席，被市場視為西方的中國通。

中國方面認為，美國對中國新能源產品製造業產能所採取的措施，是一種保護主義行為，而羅奇的發言與這種觀點相互呼應。美國最近對中國電動車等產品設置新的貿易障礙，指中國利用國家補貼建立超額產能，並對全球市場灌入廉價產品。

羅奇並表示，大陸當局採取的地產業拯救計畫，是「方向正確的步驟」，但規模仍然太小，不足以清光住宅存量。他也懷疑中國能夠藉由提升生產力，來抵消人口老化的逆風，因為近年來大陸許多經濟活動，都是由生產力偏低的國有企業擔綱，而非私有部門，且私有企業已受到法規約束的打擊。

北京 摩根 美中關係 美國

延伸閱讀

川普有罪／共和黨人批司法腐敗 強生：美國史上可恥的一天

未滿足參與條件 大陸將不參加烏克蘭和平高峰會

不含ATACMS 美允援烏武器打擊俄烏邊界俄境

川普封口費案判有罪 趁勢募款自稱政治犯

相關新聞

超車紐約、北京！台北新建公寓房價漲幅居全球第五 同國家2城市並列第一

日本不動產研究所（JREI）最新發布的資料顯示，在截至4月止的過去半年裡，台北市新建公寓房價上漲0.7%，在全球15座主...

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳在本周訪問台灣期間，所到之處皆受到如搖滾巨星般的熱情接待，更重要的是，他的來訪提...

美對陸貿易政策為「一大錯誤」 經濟學家羅奇：恐陷入永無止盡貿易戰

摩根士丹利前首席經濟學者羅奇（Stephen Roach）批評，美國對中國的貿易政策是「一大錯誤」，可能造成兩國間無止盡...

「德國模式」失敗？德媒以台積電為例 揭開德國經濟對陸依賴原因

德國之聲最近推出紀錄片指出，德國自總理梅克爾時代開始，即以技術換廉價商品，再加上誤判威權國家沒有創新力，導致經濟高度依賴...

歐元區5月通膨年增率2.6% 升幅高出分析師預期

歐盟統計局（Eurostat）今天公布官方數據顯示，歐元區5月通膨年增率為2.6%，升幅高出分析師的預期，但預計歐洲中央...

「台積城」有譜？御頂曝與熊本市政府商議可能性 先辦3天台灣祭試水溫

旗下經營「晶宴會館」的御頂國際今天宣布，與熊本市政府商議開發具台灣文化的商業百貨「台積城」的可能性，御頂將舉行為期3天「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。