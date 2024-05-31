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揪團抗衡AI霸主輝達！美國八大科技業者合力開發 這回衝著這項技術

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
面對輝達（Nvidia）主宰AI軟硬體生態系，英特爾、超微（AMD）等對手繼續「揪團」對抗輝達。路透
面對輝達（Nvidia）主宰AI軟硬體生態系，英特爾、超微（AMD）等對手繼續「揪團」對抗輝達。路透

輝達（Nvidia）晶片與軟體獨霸人工智慧（AI）生態系之際，英特爾（Intel）、超微（AMD）等對手繼續「揪團」對抗輝達，最新行動為合力開發新的產業標準「超加速器連結」（UALink）技術，希望促成資料中心級AI與高效運算（HPC）之間的高速低延遲互聯效能，挑戰輝達的霸主地位。

英特爾、超微、博通（Broadcom）、思科（Cisco）、Google、慧與科技（HPE）、臉書母公司Meta及微軟等美國八大科技巨擘將共組UALink推廣團隊，攜手開發UALink，為資料中心內的繪圖處理器（GPU）互聯技術，對抗輝達的NVLink技術。

UALink以乙太網路為基礎，將為許多AI加速器晶片的擴大規模連結，創建開放生態系，運用開放協定促成加速器晶片之間的有效通訊，並能輕易擴增單一伺服器機櫃內的加速器晶片數量，同時提供運算密集工作負載的必要效能。

第一個規格UALink 1.0是以超微的Infinity Fabric等「開放標準」為基礎，最多能互聯單一機櫃內的1,024組加速器晶片。

產品規劃時程

這八家公司表示，第3季將創設UALink集團，負責監督未來UALink規格的開發，UALink 1.0也將釋出給屆時加入的企業，更高頻寬的升級版規格UALink 1.1預定第4季問世。超微資料中心解決方案總經理諾洛德（Forrest Norrod）表示，第一批UALink將在「未來幾年」推出。

不過，亞馬遜雲端事業AWS並未加入這個集團，科技部落格TechCrunch揣測，原因可能是還在觀望，也可能是因為在雲端服務市場有穩固地位的AWS，認為對抗輝達的戰略效益不高，因為輝達也供應許多GPU運算能力，給AWS服務的客戶。

UALink的最大受惠者除了超微和英特爾之外，似乎還有微軟、Meta及Google，因為這三家公司已砸數十億美元購買輝達GPU，希望能降低對單一業者的依賴。

J. Gold合夥公司創辦人兼首席分析師高德指出，這項發展的重點是自有標準（輝達）對抗產業標準（UA Link），多數正在打造基礎設施的企業都不想太過依賴輝達的NVLink，而且NVLink「價格高昂，需要大量電力」。

高德認為，UALink推廣團隊是希望在乙太網路標準之上打造成本較低的技術，並且擁有多家供應商，他預期隨著系統製造商採用開放的產業標準，在幾年後的某個時間點，NVLink的影響力將消退，主要互聯技術將轉往UALink或繼任的技術。

面對輝達稱霸市場，英特爾等業者「合縱」的策略相當明顯。路透3月報導，英特爾、Google及高通等科技業者已成立UXL基金會，要共同開發一套軟體和工具，支援各種類型的AI加速器晶片，以打破輝達CUDA軟體平台的獨占局面。英特爾也已攜手南韓網路巨擘Naver，為英特爾開發的AI訓練與推論晶片Gaudi，共同建構平台生態系。

晶片 網路 美國 輝達

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