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寫10年來最大…南韓4月晶片庫存降幅 連續第四個月下降

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。路透
全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。路透

全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。

彭博資訊報導，南韓統計局31日公布，4月國內晶片庫存較去年同期減少33.7%，是2014年底以來最大減幅，也是連續第四個月下降。

在此同時，4月晶片產量年增22.3%，低於前一個月的增幅30.2%；工廠出貨量的年升幅為18.6%，也較3月的16.4%放緩。

南韓將於6月1日公布最新一期的出口數據。彭博訪調經濟學家預測南韓5月出口年增15.4%，大於4月的13.8%增速。

在2013至2015年記憶體晶片需求大幅成長的時期，庫存約有一年半未增加；2016至2017年間，庫存持續減少將近一年。南韓央行表示，受到「AI熱」的推波助瀾，這一輪的晶片熱潮，預計至少持續到明年上半年。

南韓擁有兩家全球最大的記憶體晶片廠。為了和輝達競爭，兩家公司正加緊研發更先進且有利可圖的記憶體，尤其是高頻寬記憶體（HBM）。

半導體產業是南韓經濟的重大支柱，負責帶動在先進設備和工業建設方面的投資。隨著晶片出口今年第1季年比達到二位數的成長速度，南韓經濟較前一季成長1.3%，遠高於市場預期的0.6%。

南韓央行上周大幅調高今年經濟成長預測，反映優於預期的經濟表現，同時維持基準利率不變，但並未上修全年通膨預測。

半導體 南韓 庫存 晶片

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