減碳、用電需求不能等 南韓計劃2038年前新增三部核電機組

南韓官員31日表示，為致力於減碳和因應日益增長的電力需求，計劃在2038年前，最多再新建三部核電機組。

韓聯社報導，據南韓產業通商資源部官員表示，負責制定供電和能源配比戰略的政府專家小組，已在一份兩年一次的能源計畫藍圖中提出這項計畫。

在這項計畫中，零碳能源在南韓能源配比中的比率，將從2023年的約40%，提高至2038年的70%。為了達到這項目標，南韓特別規劃在2038年前興建三部新核電反應爐，這將是該國近十年來首次做出這樣的規劃。

南韓目前共有26座運轉中的核電機組，另外還有四部正在興建中。南韓官員說：「我們已確定再建三座新的反應爐是可行的，但這還需要看政府能取得多少設置地點，再做最後決定。」

尹錫悅政府正致力扭轉前政府的非核政策。隨著該國將使用核能做為主要電力來源設為目標，核電在該國的能源配比，預料將在2030年達到31.8%，到2038年進一步攀抵35.6%。

由於包含取得土地所需的時間在內，興建一部核電機組基本上需耗時14年，如果南韓政府今年就開啟流程，這幾座規劃中的機組將能在2038年前開始運轉。