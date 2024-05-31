超車紐約、北京！台北新建公寓房價漲幅居全球第五 同國家2城市並列第一

日本不動產研究所（JREI）最新發布的資料顯示，在截至4月止的過去半年裡，台北市新建公寓房價上漲0.7%，在全球15座主要城市排名第五，超車美國紐約的0.3%漲幅。日本東京和大阪則以1.5%的漲幅，並列第一，香港以下跌2%墊底。

日本不動產研究所30日公布「國際不動產價格租金指數」報告顯示，在東京、大阪、首爾、北京、上海、香港、台北、新加坡、吉隆坡、曼谷、雅加達、胡志明市、雪梨、紐約及倫敦等15座城市中，東京與大阪新建公寓價格在去年10月到今年4月都上漲1.5%，為JREI自2010年開始進行這項調研以來，首次有兩座日本城市的房價漲幅並列冠軍，反映日圓貶值吸引國際投資客進入日本不動產市場。

報告顯示，新加坡新建公寓價格同期上漲1.3%，位居第三，澳洲雪梨漲幅為0.9%，排第四。排第六的美國紐約漲幅0.3%，倫敦下跌0.4%，為倒數第四名。中國大陸的北京（跌0.5%）、上海（跌0.6%）及香港（跌02%）包辦最後三名。

日本城市名列榜首的原因除了日圓匯價下跌，還有土地、勞工、建材等建築成本高漲。一位不動產開發商高階主管對日經新聞表示，「建造公寓大樓的成本增加20%~30%，支撐房價上漲」。

供應短缺也是個重要因素。蛋黃區新成屋愈來愈少，因為能開發的土地縮減。去年東京都心投入市場的新建公寓戶數11,909戶，約只有十年前的40%。

三井不動產最近在東京推出新的高樓公寓建案，開放說明會網路預約時，流量爆滿，有意購屋者擠著登記時段。這個建案的三房物件面積72~80平方公尺（約22坪~24坪），售價大部分落在1.5億日圓區間（約新台幣3,110萬元）。三井不動產社長植田俊說：「股市上漲的財富效應，讓買家提高了預算。」

另一個鄰近大阪車站的高樓建案，最高價的一戶要賣25億日圓。

仲量聯行的資料顯示，今年第1季流入日本的不動產投資資金躍增至1,773億日圓，遠多於去年第4季的451億日圓。蘇富比國際房地產表示，富裕國際買家偏好東京市中心港區或澀谷區的豪華公寓。專事國際買家房產仲介的Housing Japan執行長橋本光央說，80%顧客來自亞洲其他國家。