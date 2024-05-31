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日本將把6,400億美元公共退休金 轉於主動式投資

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日經新聞報導，日本正額外把近100兆日圓（6,380億美元）的公共資金轉向主動式投資。路透
日經新聞報導，日本正額外把近100兆日圓（6,380億美元）的公共資金轉向主動式投資。路透

日經新聞報導，在日本政府退休投資基金（GPIF）擁抱風險更高的資產之際，日本正額外把近100兆日圓（6,380億美元）的公共資金轉向主動式投資，進一步邁向首相岸田文雄要強化日本資產管理產業的目標。

岸田文雄5月22日在摩根士丹利主辦的全球投資人會議透露，近期將宣布一項計畫，要改善包含GPIF等九家公共資產機構的資產管理。

這些機構共監督約300兆日圓，其中GPIF管理約200兆日圓資產，預料也將影響全國市町村職員共濟組合連合會（日文簡寫為KKR，管理約10兆日圓資產）、地方公務員共濟組合連合會（PAL，監督約30兆日圓資產）及私學事業團（PMAC，管理約5兆日圓資產）等。

這些機構的經理人都遵循個在日股、外國股市、國內債券及外國債券配置25%的準則，並定期調整，以維持這些權重，若擴大於主動式投資的資金，將影響股債市。

日本執政黨自民黨國會議員已建議擴大公共資產管理機構的投資專業員工，並多元化資產配置。政府6月將發布的財政與經濟政策藍圖，預料將呼籲擴大招募投資專業人士，管理公共資金。

岸田文雄 日本 資產

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