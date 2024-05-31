今年新興市場估吸引9,000億美元淨流入 關鍵是先進國家降息前景

國際金融協會（IIF）預估，主要開發中經濟體今年將吸引逾9,000億美元的的資金淨流入，規模擴增近三分之一，但仍取決於全球經濟能否穩定成長。

IIF於30日發布預測，在外國直接投資（FDI）強勁復甦、以及資金流入股票投資組合帶動下，中國大陸、印度、俄羅斯及墨西哥等25個新興市場國家今年來的資金淨流入規模將成長32%，至9,030億美元。這份報告涵蓋歐洲新興市場、拉丁美洲和非洲／中東的各六個經濟體，以及七個亞洲經濟體。

報告指出，儘管今年全球經濟成長率預估僅將3.1%，低於2000~2019年的3.8%平均值，但「全球經濟的『軟著陸』情境，促成資本流向新興市場的正面景象，「過去幾個月在新興市場貿易量回升之際，全球貿易也出現溫和復甦的跡象」。

IIF預期，今年新興市場的FDI淨流入規模將躍升至4,260億美元，外國人投資組合的淨流入規模將將暴增60.8%至2,590億美元。

報告指出，過去兩年遭遇大量資金外流的中國大陸，資金流入正溫和復甦，同時強勁的經濟成長和穩健的總體基本面將帶動使中國大陸以外亞洲地區的外資流入回升，摩根大通6月起把印度政府公債納入其新興市場債券指數，「可能促使推動更多資金流入以盧比計價的公債，壓低公債殖利率，病也會為盧比提供一些支撐」。

IIF預估，俄羅斯將繼續遭遇FDI流出，但歐洲新興市場淨流入仍將為正數，部分原因是流往匈牙利的FDI增加；拉丁美洲今、明兩年料將吸引大量資金流入，「該地區將繼續受益於全球大宗商品生產國的地位、遠離地緣政治衝突的戰略位置、主要貿易夥伴強勁成長、以及全球供應鏈重組帶來的近岸外包機會」。

IIF對新興經濟體資金流入的預測根據，為新興市場經濟加速增長，以及先進經濟體「大幅」降息，假設的基本情境為美國通膨下半年緩解，聯準會（Fed）今年稍晚降息1碼，明年底政策利率降至3.7%，歐元區和英國則在今年6或7月啟動降息。

不過，IIF的另一份數據顯示，由於擔心Fed進一步升息，外國投資人4月從新興市場投資組合撤資金，以印度和印尼股市的資金外流最為嚴重。

新興市場4月非居民投資組合資金淨流出7億美元，為去年10月來首見，主因為中國大陸以外的股市投資組合遭大舉撤資38億美元，中國大陸股市則流出6億美元。