押注Fed終將降息 景順、品浩等債券大咖大買銀行AT1債券

景順（Invesco）、摩根大通資產管理公司及品浩（PIMCO）等大咖債券投資人，正重返高風險的銀行額外第一類資本（AT1）債券市場，看好若聯準會（Fed）今年稍後降息，這類債券將大漲。

彭博資訊報導，與投資組合經理人的訪談顯示，景順、摩根大通資產管理公司和品浩等業者都在大買AT1債券。AT1債券兼具債券和股票的功能，因為銀行業者除了發行普通股，也會運用這些債券籌資，有時又被稱為應急可轉換債（Coco bonds），但投資人獲得的保障遠低於債券，在發行人陷入困頓時，獲償順位較低。

因此，去年瑞士信貸被瑞銀收購時，打消約170億美元的AT1債券價值，引發重大問題，而美國地區銀行業者在矽谷銀行去年3月倒閉後，也持續面臨壓力。

不過，投資人認為，在經濟強韌推升企業獲利、衰退憂慮減輕下，銀行業大致情況不錯，AT1債券的高殖利率也難以抗拒：彭博彙整數據顯示，AT1債券的平均值利率約為7.58%。

在全球管理1.6兆美元資產的景順（Invesco）北美投資級信用主管布里爾表示，「我們持續加碼AT1債券，預期銀行業基本面已回穩，雖然還沒完全穩定，但絕對已經處於遠更好的狀態」，「而且經濟現在更可能軟著陸，看來我們應該寧可多買也不能錯過」。

他說，景順已收購大量加拿大、日本及歐洲的AT1債券，預期這些債券將在Fed降息時大漲，而且較算Fed近期沒降息，AT1債券的殖利率也很誘人。

摩根大通資產管理公司全球投資級企業信用圖對主管珂蔓也說，該公司一直買進義大利、西班牙及愛爾蘭等歐洲市場的AT1債券，AT1債券和其他優先證券已成為其資產組合的核心組成，「歐洲銀行業的獲利能力依然不可思議，虧損也一直都相當少」，就算一些銀行的貸款組合可能對不動產有曝險，但這些業者在當前利差環境所享有的獲利能力，意味著任何損失都能輕易被獲利吸收掉。

投資人也知曉AT1債券的風險，但仍選擇買入，原因尤其是雖然AT1債券地位和高收益債券差不多，但更有益於稅務目的。

品浩跨領域信用投資組合經理人琵爾指出，購買AT1債券類似於買入信評為BB級或B級的高收益債，但AT1債券的相對風險和稅務益處比其他類似的投資選項更吸引人。

不過，有一個投資人還沒大幅納入考量：經濟硬著陸。景順的布里爾指出，「你不想看到的Fed降息原因，會是經濟硬是急煞車」，「這樣就不好了」。