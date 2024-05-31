路透：特斯拉準備向中國當局註冊FSD 考慮以月費方式銷售
知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正準備向中國大陸當局註冊其全自動駕駛（FSD）輔助軟體，希望按計畫今年在當地推出這項技術先進的功能，並考慮以按月收費的方式銷售。
路透報導，特斯拉在工信部成功註冊軟體後，將為讓員工在中國大陸的公共道路測試FSD鋪路，接著在未來幾個月內以軟體升級的方式，提供給中國大陸用戶。目前特斯拉在中國提供的兩款自動駕駛輔助系統先進程度較低。
特斯拉目前向中國大陸車主提供的FSD，為一次性收費人民幣64,000元（8,828.32美元）。知情人士表示，未來特斯拉還可能提供月費服務，相當於每個月約98美元。路透曾報導，特斯拉也考慮授權FSD技術給其他中國大陸汽車製造商。
若特斯拉能在中國大陸銷售FSD，將擴增收入來源。由於中國電動汽車製造商擴大折扣和競爭，特斯拉1~4月的中國大陸銷量減少7.6%。特斯拉未回應路透記者的置評請求。
上海顧問業者Automotive Foresight董事總經理Yale Zhang表示，特斯拉在中國大陸推廣FSD，也會「給其他電動汽車初創企業帶來壓力，推動它們加快研發步伐」。
特斯拉正在加強努力，利用在中國大陸蒐集及處理的數據，推動自動駕駛系統的全球發展，目前正努力將第12版FSD引進中國大陸。
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