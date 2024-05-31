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南韓韓華太陽能美國廠將使用新科技 與中國競爭

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
南韓韓華集團美國太陽能板製造廠將擁抱以色列新創企業Lumet研發出的一項新科技，以降低太陽能板的生產成本。歐新社
南韓韓華集團美國太陽能板製造廠將擁抱以色列新創企業Lumet研發出的一項新科技，以降低太陽能板的生產成本。歐新社

南韓韓華集團美國太陽能板製造廠將擁抱以色列新創企業Lumet研發出的一項新科技，以降低太陽能板的生產成本，準備與中國太陽能供應鏈一爭高下。

Lumet公司承諾，新製造將將能簡化太陽能板製造過程中最麻煩的一項步驟，並減少白銀用量，以降低成本。Lumet正與美國銀行合作，計劃在未來幾個月內籌集數億美元資金。

南韓韓華集團表示，將率先使用Lumet的新科技。韓華集團旗下的Qcells部門是中國以外最大的太陽能板製造廠商，正在美國喬治亞州建立投資額達數十億美元的太陽能供應鏈。該公司預料藉由成本撙節與效能提昇，將有助於跟中國大陸的低成本產品相競爭。

Qcells預料將是美國2022年「通膨削減法」，以及美國最近宣布提高中國太陽能板關稅的最大受益廠商之一；該公司最近表示，正在關閉在中國唯一的一座工廠。

中國大陸太陽能板的價格只有其地區所產太陽能板的一半。Qcells全球科技長莫菲德表示，「我們知道不能靠關稅障礙或補貼來使我們具有競爭力。我們必須持續創新」。

Lumet公司處理白銀的新科技稱為「金屬化」（metallization）。整個過程使用「絲印技術」，透過網篩來壓製銀漿，過程與模板印刷類似。白銀以超薄的型態包裹住太陽能電池，稱為「銀手指（silver fingers）」，以吸收陽光。使「手指」儘量薄且有效率，是降低太陽能板成本的關鍵，因為銀價昂貴，每英兩約32美元。

Lumet公司表示，現有的印刷科技已達到極限。該公司用精準的圖案，將銀漿裹住塑膠膜，然後把塑膠膜壓在預熱過的太陽能電池上；由於溫度升高，使圖案能黏在電池上，因此之後可以把塑膠膜剝離。

Lumet表示，此一製程能夠產出更薄的「銀手指」，使用較少的白銀，而且能增加每枚電池的吸光量。同時能夠減少絲印流程以乾燥設備，並將整個流程在一套機器上自動完成，既能節省成本，也能提高每一枚電池的效率。

Lumet正在與其他潛在客戶洽談，並計劃在美國及中國設廠，於明年開始生產。

Qcells已測試Lumet的製程九個月；Qcells拒絕透露何時將在特定的工廠部署這項新科技，也未說明可能撙節多少成本。該公司在喬治亞州的25億美元供應鏈投資案，預定今年底完成，將對微軟等客戶供貨。

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