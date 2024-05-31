OPEC+力求在周末敲定減產協議 可能將其延長至2025年
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的官員表示，正在加緊進行非正式會談，旨在於本周末敲定石油減產協議。
與會代表表示，沙烏地阿拉伯及其合作夥伴正在討論是否將約200萬桶/日的減產協議延長至下半年，該協議將在周日的網路會議上敲定。由於談判未公開而要求匿名的知情人士表示，他們正在考慮將一些限產措施延長至2025年的可能性。
OPEC+已經減少供應，以避免因美國頁岩油供應回升而出現過剩，從而提振油價。石油交易商和分析師普遍預期談判將把減
產協議延期，可能延長到今年底。
OPEC+最終還需解決2025年該怎麼做的問題。該組織正在評估成員國的產能，其中一些國家，比如阿聯酋和哈薩克，可能有能力在明年增產。
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