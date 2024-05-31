美國傳調查南韓晶片設備製造商 堵住對陸企制裁漏洞

美國科技媒體The Information報導，美國商務部正在調查南韓晶片設備零組件製造商，是否持續出售產品給遭美國制裁的中國大陸企業，成為美國希望找出華為等陸企取得晶片製造技術來源的最新行動，也堵住制裁措施的可能漏洞。

報導引述知情人士指出，美國官員正在調查韓國榮達公司（Ronda Korea）是否持續對中國大陸企業，銷售以科林研發（Lam Research）技術所開發的零組件，也正了解南韓其他設備製造商是否正在供應使用美國技術的產品，給遭制裁的陸企。

榮達供應的蝕刻工具，可用於生產智慧手機和資料中心的先進晶片，例如矽電極和射頻發射器，已擴張中國大陸足跡，去年來在當地設立三家子公司，包括兩家晶片製造商和一家設備零組件製造商。

榮達的調查還在進行中，還不清楚是否會挨罰，例如被美國商務部納入實體清單。美國持續檢視企業可能違反出口管制措施，已對一些製造商造成寒蟬效應。今年初一些南韓與歐洲設備零組件在被美國調查官員盯上後，已切斷對中國大陸銷售。

科林研發發言人表示，榮達並非其產品的授權供應商，目前正積極參與商務部的調查，以遵循對中國大陸的半導體技術出貨管制。榮達的代表並未回覆The Information的置評請求，美國商務部拒絕評論。

中國大陸晶片製造商2020年來想取得生產先進晶片所必要的零組件和設備，限制愈來愈多。美國2022推出對中國大陸晶片製造商的全面出口管制措施，且與荷蘭和日本等半導體製造設備大國磋商，封鎖對陸高階半導體技術出口。

The Information指出，南韓企業從去年初以來，已成為中國大陸維持晶片廠運轉的替代選項，因為還沒對晶片製造技術出口實施嚴格規定，但今年3月之後，美國商務部已敦促南韓管制對陸出口先進晶片製造設備與技術，調查榮達也是其中一環。然而，若南韓限制對陸製造設備出口，可能招致北京的報復。