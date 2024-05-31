快訊

陸對台134項產品動手！國台辦點名原因在「賴清德當局堅持台獨」

南台灣最後一家「Hot 7鐵板燒」宣布熄燈！全台僅剩3間分店

失之交臂…台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應了

油價續跌 黃金微漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價30日連續第二天走低。路透
國際油價30日連續第二天走低。路透

國際油價周四（30日）連續第二天下跌，儘管數據顯示美國原油庫存創下五周以來最大降幅，但美國政府的報告說，燃料需求疲軟。交易員現在等待周末的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議，就供應問題提供更多指引。黃金小幅上漲。投資人在工業金屬市場大幅反彈後套現，銅價繼續由紀錄高點回落，鋁也從兩年高點下跌。

周四布蘭特原油期貨下跌1.74美元，或2.08%，結算價報每桶81.86美元。美國西德州原油期貨下跌1.32美元，或1.67%，結算價報每桶77.91美元。

根據美國能源資訊局（EIA）最新數據，上周美國原油庫存減少416萬桶，創下五周以來最大降幅，超過預期的115萬桶；煉油廠產能利用率升至逾九個月以來的最高水平。不過，汽油和餾分油庫存卻意外急升，亦即產量增加，但需求減少。

分析師原本預期27日的美國陣亡將士紀念日假期，也是美國夏季駕車季的開始，將能夠提振燃料需求。然而，EIA衡量汽油需求量的指標較前一周下降約2%，至每日915萬桶。經紀公司StoneX石油分析師Alex Hodes周四在報告中寫道：「汽油市場的疲軟，繼續拖累其他石油產品。」

彭博資訊分析，原油本周在相互矛盾的影響因素下尋找方向。大宗商品市場基本上隨著股市走低，因市場仍擔心美國利率將在更長時間內保持在高點。這種悲觀情緒抵消了對紅海一艘船隻遇襲的擔憂，以及以色列預計年底前可能都無法擊潰哈瑪斯等因素對油價的支撐。

OPEC+周日集會時，要考慮多個情況，包括：過去一個月的價格下跌、中國需求前景疲軟、來自美洲的穩健供應等。外界普遍預期OPEC+會把減產協議延續到下半年，Tortoise Capital Advisors執行董事凱森斯表示，「這將為市場增加一些確定性」。

周四美元與美債殖利率因美國經濟成長數據不如預期而下跌，推動黃金價格小幅上揚。紐約黃金現貨價格漲0.21%，報每英兩2,343.07美元。Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說，美元指數跌幅不小，對黃金是利多，股市拋售也助漲黃金。

工業金屬市場周四繼續出現獲了結賣壓，在倫敦金屬交易所，銅價在七個交易日中第六次下跌，跌幅一度高達3.8%，收盤下跌3.1%，報每噸10,135美元。鋁下跌2.3%，報每噸2,703.5美元。

庫存 美國 黃金

延伸閱讀

美才剛警告挺俄恐受更多制裁 美中外交高層會談

台電與美國電力研究院簽MOU 三面向推進淨零轉型

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

金毛汪成精「手饋膝蓋看風景」思考狗生 意外被抓包死亡凝視：你偷看到什麼？

相關新聞

戴爾預測毛利率降、利潤遜預期 盤後股價跳水18%

戴爾（Dell）周四公布上季銷售和利潤雙雙報佳音，但因本季獲利展望低於市場預期，且表示能滿足AI工作負載的伺服器生產成本...

美元隨美債殖利率下跌 市場聚焦今天的PCE通膨指標

美元周四（30日）隨美國公債殖利率下跌，回吐了周三的大部分漲幅。走貶原因包括，修正後的美國第1季國內生產毛額（GDP）成...

東京5月通膨率加速 日央行未來數月有望在升息軌道上前進

東京通膨5月加速，日本央行未來數月考慮升息的可能性基本保持在軌道上。

Fed蘿根重申：考慮降息還太早 政策的限制性也許不如預期

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，高利率可能不像政策制定者預期地那樣扼制經濟，並強調官員必須為未...

Fed威廉斯：充分證據表明貨幣政策具限制性 升息不太可能

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨率料將在今年下半年繼續下降，高昂的借貸成本對經濟具有限制性...

美限制Nvidia和AMD向中東銷售AI晶片 擔心落入中國大陸手中

知情人士透露，美國官員已放慢了發給輝達（Nvidia）和超微（AMD）等晶片製造商向中東地區大批出口人工智慧（AI）加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。