國際油價周四（30日）連續第二天下跌，儘管數據顯示美國原油庫存創下五周以來最大降幅，但美國政府的報告說，燃料需求疲軟。交易員現在等待周末的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議，就供應問題提供更多指引。黃金小幅上漲。投資人在工業金屬市場大幅反彈後套現，銅價繼續由紀錄高點回落，鋁也從兩年高點下跌。

周四布蘭特原油期貨下跌1.74美元，或2.08%，結算價報每桶81.86美元。美國西德州原油期貨下跌1.32美元，或1.67%，結算價報每桶77.91美元。

根據美國能源資訊局（EIA）最新數據，上周美國原油庫存減少416萬桶，創下五周以來最大降幅，超過預期的115萬桶；煉油廠產能利用率升至逾九個月以來的最高水平。不過，汽油和餾分油庫存卻意外急升，亦即產量增加，但需求減少。

分析師原本預期27日的美國陣亡將士紀念日假期，也是美國夏季駕車季的開始，將能夠提振燃料需求。然而，EIA衡量汽油需求量的指標較前一周下降約2%，至每日915萬桶。經紀公司StoneX石油分析師Alex Hodes周四在報告中寫道：「汽油市場的疲軟，繼續拖累其他石油產品。」

彭博資訊分析，原油本周在相互矛盾的影響因素下尋找方向。大宗商品市場基本上隨著股市走低，因市場仍擔心美國利率將在更長時間內保持在高點。這種悲觀情緒抵消了對紅海一艘船隻遇襲的擔憂，以及以色列預計年底前可能都無法擊潰哈瑪斯等因素對油價的支撐。

OPEC+周日集會時，要考慮多個情況，包括：過去一個月的價格下跌、中國需求前景疲軟、來自美洲的穩健供應等。外界普遍預期OPEC+會把減產協議延續到下半年，Tortoise Capital Advisors執行董事凱森斯表示，「這將為市場增加一些確定性」。

周四美元與美債殖利率因美國經濟成長數據不如預期而下跌，推動黃金價格小幅上揚。紐約黃金現貨價格漲0.21%，報每英兩2,343.07美元。Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說，美元指數跌幅不小，對黃金是利多，股市拋售也助漲黃金。

工業金屬市場周四繼續出現獲了結賣壓，在倫敦金屬交易所，銅價在七個交易日中第六次下跌，跌幅一度高達3.8%，收盤下跌3.1%，報每噸10,135美元。鋁下跌2.3%，報每噸2,703.5美元。