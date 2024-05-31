快訊

陸對台134項產品動手！國台辦點名原因在「賴清德當局堅持台獨」

南台灣最後一家「Hot 7鐵板燒」宣布熄燈！全台僅剩3間分店

失之交臂…台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應了

戴爾預測毛利率降、利潤遜預期 盤後股價跳水18%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴爾（Dell）周四公布，上季銷售和利潤均佳，但本季獲利展望低於市場預期，致股價在盤後交易重挫近18%。路透
戴爾（Dell）周四公布，上季銷售和利潤均佳，但本季獲利展望低於市場預期，致股價在盤後交易重挫近18%。路透

戴爾（Dell）周四公布上季銷售和利潤雙雙報佳音，但因本季獲利展望低於市場預期，且表示能滿足AI工作負載的伺服器生產成本上升將影響年度利潤率，股價繼收盤下跌逾5%後，盤後交易再重挫近18%。

戴爾預測，2025年度毛利率將下降約150個基點。本季每股盈餘為1.65美元，正負10美分，不如分析師平均預期的1.84美元。本季銷售在235億至245億美元間，則高於FactSet訪調分析師預期的233.5億美元。

該公司還上調2025年度營收預測，由先前的910-950億美元調高到935-975億美元。

戴爾營運長Jeff Clarke在聲明中說，該公司AI優化伺服器的出貨量增長一倍多到17億美元，積壓訂單成長逾30%到38億美元。

戴爾已成為AI伺服器的頂級供應商，隨企業投資用於預測和生成式AI的基礎設施，這種伺服器的需求量很大。

但Gartner的主任分析師Mikako Kitagawa指出問題所在：「戴爾的獲利率下降反映競爭激烈的定價環境，因為市場尚未完全恢復，戴爾的競爭對手試圖在這個緊張的市場中搶奪市占。」

在截至5月3日的上季（本年度第1季），戴爾營收成長6%到222.4億美元，高於分析師預期的216.4 億美元，並扭轉了連六季的下降趨勢。調整後每股盈餘為1.27美元，大致符合市場預期。

包括資料中心銷售在內的基礎設施解決方案事業群（Infrastructure Solutions Group），營收較一年前增加22%，達到92億美元。伺服器的銷售成長42%到55億美元，增速最快，且有26億美元的AI優化 伺服器訂單。

銷售個人電腦和筆記型電腦的客戶解決方案事業群（Client Solutions Group），營收120億美元，增長持平。

主任 客戶

延伸閱讀

AI PC供應鏈進階選股

NVIDIA助攻掀AI PC狂潮…00891、00904表現亮眼！ 00947將於6月掛牌不能錯過

良維報喜 產品獲微軟認證

戴爾推出 Windows 11 AI PC 全方位組合

相關新聞

戴爾預測毛利率降、利潤遜預期 盤後股價跳水18%

戴爾（Dell）周四公布上季銷售和利潤雙雙報佳音，但因本季獲利展望低於市場預期，且表示能滿足AI工作負載的伺服器生產成本...

美元隨美債殖利率下跌 市場聚焦今天的PCE通膨指標

美元周四（30日）隨美國公債殖利率下跌，回吐了周三的大部分漲幅。走貶原因包括，修正後的美國第1季國內生產毛額（GDP）成...

東京5月通膨率加速 日央行未來數月有望在升息軌道上前進

東京通膨5月加速，日本央行未來數月考慮升息的可能性基本保持在軌道上。

Fed蘿根重申：考慮降息還太早 政策的限制性也許不如預期

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，高利率可能不像政策制定者預期地那樣扼制經濟，並強調官員必須為未...

Fed威廉斯：充分證據表明貨幣政策具限制性 升息不太可能

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨率料將在今年下半年繼續下降，高昂的借貸成本對經濟具有限制性...

美限制Nvidia和AMD向中東銷售AI晶片 擔心落入中國大陸手中

知情人士透露，美國官員已放慢了發給輝達（Nvidia）和超微（AMD）等晶片製造商向中東地區大批出口人工智慧（AI）加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。