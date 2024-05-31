戴爾預測毛利率降、利潤遜預期 盤後股價跳水18%

戴爾（Dell）周四公布上季銷售和利潤雙雙報佳音，但因本季獲利展望低於市場預期，且表示能滿足AI工作負載的伺服器生產成本上升將影響年度利潤率，股價繼收盤下跌逾5%後，盤後交易再重挫近18%。

戴爾預測，2025年度毛利率將下降約150個基點。本季每股盈餘為1.65美元，正負10美分，不如分析師平均預期的1.84美元。本季銷售在235億至245億美元間，則高於FactSet訪調分析師預期的233.5億美元。

該公司還上調2025年度營收預測，由先前的910-950億美元調高到935-975億美元。

戴爾營運長Jeff Clarke在聲明中說，該公司AI優化伺服器的出貨量增長一倍多到17億美元，積壓訂單成長逾30%到38億美元。

戴爾已成為AI伺服器的頂級供應商，隨企業投資用於預測和生成式AI的基礎設施，這種伺服器的需求量很大。

但Gartner的主任分析師Mikako Kitagawa指出問題所在：「戴爾的獲利率下降反映競爭激烈的定價環境，因為市場尚未完全恢復，戴爾的競爭對手試圖在這個緊張的市場中搶奪市占。」

在截至5月3日的上季（本年度第1季），戴爾營收成長6%到222.4億美元，高於分析師預期的216.4 億美元，並扭轉了連六季的下降趨勢。調整後每股盈餘為1.27美元，大致符合市場預期。

包括資料中心銷售在內的基礎設施解決方案事業群（Infrastructure Solutions Group），營收較一年前增加22%，達到92億美元。伺服器的銷售成長42%到55億美元，增速最快，且有26億美元的AI優化 伺服器訂單。

銷售個人電腦和筆記型電腦的客戶解決方案事業群（Client Solutions Group），營收120億美元，增長持平。