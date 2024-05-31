打造克隆版求生？路透：TikTok正開發基於其核心演算法的美國版
路透引述未具名知情人士報導，TikTok正在為其1.7億美國用戶開發基於其影片分享app核心演算法複製出來的美國版，這可能成為在中國大陸母公司字節跳動之外獨立營運的版本，較容易被美國所接受。
字節跳動去年底下令拆分代碼，時間早於美國國會今年通過立法，強制TikTok美國業務出售。根據消息人士，一旦拆分代碼，就可以為剝離美國資產奠基，僅管目前還沒有這樣的計畫。
TikTok先前曾表示，沒有出售美國資產的計畫，也不可能採取這樣的行動。
路透報導之後，TikTok在社群平台X上發文說，路透今天發表有關該公司的報導具「誤導性且事實不符」，但沒有具體說明不準確之處。
TikTok說：「法案要求的允許TikTok繼續在美營運的『合格剝離』根本不可能」，並且「肯定不可能在該法案要求的270天時限內完成」。
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