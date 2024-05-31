美元隨美債殖利率下跌 市場聚焦今天的PCE通膨指標

美元周四（30日）隨美國公債殖利率下跌，回吐了周三的大部分漲幅。走貶原因包括，修正後的美國第1季國內生產毛額（GDP）成長低於先前所估的初值，聯準會官員的發言，以及月底市場調整倉位。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四下跌0.39%至104.716。而在周三，美元指數上漲0.49%，隔夜還曾觸及兩周以來的最高點105.184。

周四10年期美國公債殖利率下跌6個基點，至4.55%。美元普遍遭遇拋盤，套利盤平倉。

美國商務部周四的報告顯示，今年第1季，美國GDP較去年第4季成長年率修正為1.3%，而原本公布初值為1.6%。在商務部最新發表的經濟成長數據之前，公布的零售銷售和設備支出數據也都疲軟。

Monex USA匯市交易員Helen Given表示，最近的經濟數字「無疑是聯準會（Fed）所期待的。所有這些低於預期的數據，都在為聯準會減壓」。

現在市場關注今（31）日稍後將公布的美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，PCE是聯準會偏好參考的通膨指標，最新數據可能為Fed今年稍後會如何降息，提供更多線索。

Moneycorp北美結構主管Eugene Epstein說，PCE可能比周四修正後的GDP數據更能影響美國利率走勢。

周四有多位聯準會官員發表對利率政策的看法。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨率料將在今年下半年繼續下降，處於高點的借貸成本對經濟具有約束力。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）說，聯準會需要保持利率具有約束力的立場，關注服務業通膨、找尋求改善的跡象。

日圓兌美元匯價方面，美元除被美債利率拖累，也受到月底美元賣盤、以及一系列期權到期的影響。日圓兌美元周四因而上漲0.5%，至156.83日圓兌美元。市場人士懷疑日本當局在4月底和5月初進行了干預，以支撐日圓，今天公布的數據或能證實這一點。

盛寶銀行匯市策略主管Charu Chanana指出，日本當局5月1日進行了干預，現在市場認為158是可能干預的臨界點。

周四國際匯市有較大波動的是瑞士法郎。隨著瑞士公債殖利率上升，瑞郎兌美元一度強升1.1%，盤中升幅為4月

以來最大，盤中高點0.9031瑞郎兌1美元，則是16日以來最高價位。瑞士央行總裁喬丹（Thomas Jordan）表示，瑞郎貶值會是瑞士通膨可能上升的最大原因，瑞士央行可以藉由通過出售外匯來抵消這個影響。