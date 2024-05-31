Fed蘿根重申：考慮降息還太早 政策的限制性也許不如預期

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，高利率可能不像政策制定者預期地那樣扼制經濟，並強調官員必須為未來的調整保留選擇餘地。

蘿根周四在德州艾爾帕索舉行的一場活動中表示，相對於疫前的利率水準，政策也可能不像我們想像的那樣具有限制性，保留所有選項並繼續保持靈活性非常重要。

蘿根重申她本月稍早的評論表示，現在考慮降息還為時過早。自2023年7月以來，聯準會官員一直將基準利率維持在5.25%至5.5%目標區間。

聯準會偏好的通膨指標4月數據將在周五公布。

蘿根表示，聯準會官員有時間觀察傳入的數據並評估金融狀況的演變。她還表示，所謂的中性利率（即既不刺激經濟又不拖累經濟的利率水準）可能已經上升，這加劇了更廣泛的相關辯論。蘿根指出，能源轉型、近岸外包和AI等投資需求的增加可能導致中性利率走高。