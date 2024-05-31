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馬斯克就加密貨幣問題向川普建言 再展現政治影響力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，馬斯克和川普正討論加密貨幣政策。此事展現馬斯克正在發揮其政治影響力。路透
根據知情人士，馬斯克和川普正討論加密貨幣政策。此事展現馬斯克正在發揮其政治影響力。路透

根據知情人士，馬斯克（Elon Musk）和川普正討論加密貨幣政策，此時正值川普愈來愈常在競選活動中強調比特幣和其他數位資產，藉以吸引新選民。

這名知情人士透露，川普競選團隊官員還談及邀請馬斯克在共和黨大會上發言的可能性，但還遠不到做成最終決定的階段。這位不願具名的知情人士說，不知道是否有人向馬斯克本人提過這個話題。這些舉動再次展現馬斯克正在發揮其政治影響力。

一位知情人士說，川普和馬斯克正在討論，如果川普11月成功贏得第二個任期，這位科技企業家將如何擔任廣泛的顧問角色，不過這項安排的具體形式仍在討論中。

馬斯克還與川普陣營討論了電動車和太空計畫等問題。這些與馬斯克擔任執行長的兩家公司特斯拉（Tesla）和SpaceX直接相關。

但馬斯克在X貼文說，「相當確定我從未與川普討論過加密貨幣，儘管我整體上贊成把權力從政府轉移到人民手中，而加密貨幣可以做到這一點」。馬斯克並在另一貼文中表示，對於如果川普當選總統，他可能會擔任什麼職務的問題，沒進行過任何討論。

川普發言人Brian Hughes在聲明中表示，「美國許多科技和創新領域中最重要的領導人都擔心拜登的失敗對他們的行業造成損害」。

川普 貨幣 馬斯克

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