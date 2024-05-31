美限制Nvidia和AMD向中東銷售AI晶片 擔心落入中國大陸手中

知情人士透露，美國官員已放慢了發給輝達（Nvidia）和超微（AMD）等晶片製造商向中東地區大批出口人工智慧（AI）加速器的許可證，與此同時，官員正在對該地區的AI開發進行國安評估。

知情人士稱，目前尚不清楚評估需要多長時間，怎樣才算大批出口也沒有具體定義。由於討論的事不公開，知情人士要求匿名。知情人士說，官員特別關注大批出售，因為阿聯酋和沙烏地阿拉伯等國希望進口大量用於AI資料中心的晶片。

AI加速器可以幫助資料中心處理開發AI聊天機器人和其他工具所需的海量訊息，已成為尋求建立AI基礎設施的公司和政府至關重要的設備。

知情人士稱，放慢出口是為了讓華盛頓有時間圍繞先進晶片應該如何在海外部署，制定全面戰略。其中一些人士說，這其中包括協商誰來管理和保護用於訓練AI模型的設施。

Nvidia股價在消息傳出後下跌。該股在紐約市場收盤下跌3.8%至1,105美元。與此同時AMD回吐稍早漲幅，收盤上漲不到1%，至166.75美元。

美國商務部在一份聲明中表示，「保護國家安全」是最優先事項。

商務部一位代表說：「對於最尖端技術，我們透過跨部門流程進行廣泛的盡職調查，徹底審查打算將這些先進技術運往世界各地的申請人許可申請 。與往常一樣，我們仍致力於與中東和世界各地的合作夥伴一起努力，來保護我們的技術生態系統。」